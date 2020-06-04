Astigmat, lazer ameliyat ile tedavi edilebiliyor

Gözdeki kırma kusurlarından biri olan astigmat hakkında bilgiler veren Op. Dr. Olcato Çelik, bu görme kusurunun doğumda oluşabileceği gibi ileri yaşlarda da ortaya çıkabileceğine değinerek, "Astigmatın tedavisi olmadığına dair yanlış bir algı var. Astigmat da lazer ameliyat ile tedavi edilebilen bir kırma kusurudur’’ dedi.

Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Olcayto Çelik, gözdeki kırma kusurlarından biri olan astigmat hakkında bilgiler verdi. Astigmatın tedavisi olmadığına dair yanlış bir algı olduğunu kaydeden Çelik, "Astigmat da lazer ameliyat ile tedavi edilebilen bir kırma kusurudur. Astigmatın tedavisi; gözlük kullanımı, kontak lens kullanımı veya lazer cerrahisi ile olur’’ diye konuştu.

"Kolaylıkla tespit edilebilir"

Astigmat hakkında bilgiler veren Op. Dr. Olcayto Çelik, şunları söyledi: "Gözdeki kırma kusurlarından biri olan astigmatizm, kornea denen gözün en önde yer alan tabakasındaki düzensizlikten kaynaklanır. Işığın retina tabakasında odaklanmasındaki yetersizlikten bulanık veya eğri görüş meydana gelir. Astigmatizm doğumda olabileceği gibi ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Miyopi veya hipermetropi göz kırma kusurları ile birlikte görülür genellikle. Rutin bir göz muayenesi ile kolaylıkla tespit edilebilir."

"Astigmatizm göz hastalığı değildir"

Astigmatın göz hastalığı olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Olcayto Çelik, "Astigmatizm bir kırma kusuru olup göz hastalığı değildir. Değişik oranlarda tüm mesafelerde bulanıklık ve cisimlerde şekil bozukluğu yapar. Gözde yorgunluk, rahatsızlık, baş ağrısı ve bazen şaşılık da diğer belirtileri olabilir. Astigmatı olan kişilerin kornea tabakasında bir düzensizlik değişik oranlarda mevcuttur. Normalde bir kürenin yüzeyi gibi olması gereken tabaka bir nevi yumurtanın yüzeyine benzemiştir. Belli bir meridyendeki eğriliği kendisine dik olan meridyene göre artış göstermiştir" sözlerine yer verdi.

"Okul çağı öncesi saptanması önemlidir"

Astigmatın farklı çeşitleri olduğunu ifade eden Op. Dr. Olcayto Çelik, şöyle devam etti: "Bazen astigmatizm gözün içindeki lensteki şekil bozuklarından da kaynaklanabilir. Buna ‘lentiküler astigmatizm’ yani ‘lense bağlı astigmatizm’ denilir. Özellikle çocukların okul çağı öncesinde göz muayeneleri böyle bir durumun saptanabilmesi için de önem arz eder. Astigmatizm üçe ayrılır; miyop astigmat (bir veya iki ana meridyen miyop), hipermetrop astigmat (bir veya iki ana meridyen hipermetrop) ve mikst astigmat (ana meridyenlerden biri miyop diğer hipermetrop). Yine astigmatizm; regüler (düzenli) ve irregüler (düzensiz) diye de ikiye ayrılır. Düzenlide ana meridyenler birbirine dik iken düzensiz astigmatta dik değildir. Çoğu astigmat regüler ve korneal astigmattır. Yani kornea ön yüzeyi oval şekildedir. İrregüler astigmat ise genellikle göze gelen bir darbenin neden olduğu izden, geçirilmiş göz ameliyatlarından sonra veya korneanın incelmesi ile karakterize ’keratokonus’ denilen bir göz rahatsızlığına bağlı oluşur."