0553 313 94 23

Asteğmen erken emeklilik nasıl olur?Erken emekli nasıl olunur

Asteğmen emeklilik prim gün sayısı nasıl hesaplanır? Emekli olmak isteyen ancak nasıl erken emekli olacağını sorgulayan vatandaşlar askerlik borçlanmasıyla nasıl erken emeklilik olunacağını merak ediyor. Merak edilen diğer konu ise asteğmen erken emeklilik nasıl olur? sorusu.

26 Eylül 2019 Perşembe 13:14
Asteğmen erken emeklilik nasıl olur?Erken emekli nasıl olunur

Asteğmen emeklilik prim gün sayısı nasıl hesaplanır? Emekli olmak isteyen ancak nasıl erken emekli olacağını sorgulayan vatandaşlar askerlik borçlanmasıyla nasıl erken emeklilik olunacağını merak ediyor. Merak edilen diğer konu ise asteğmen erken emeklilik nasıl olur? sorusu. 

Milyonlarca çalışan emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun konuşulduğu şu günlerde erken emekli nasıl olunur sorusunu her çalışan sorgulamakta. Erken emeklilik yollarından biri askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik olunabilmekte. Emekli olmak için belli bir yaşı ve yılı doldurup prim ödemek gerekiyor. Ancak askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem bu konuyu köşesinde değerlendirdi ve iş mevzuatımızda erkeklere yönelik pek çok imkan bulunduğunu yazdı. Peki Asteğmen erken emeklilik nasıl olur? İşte Asteğmenlerin erken emeklilik olmasına ilişkin yol ve yöntemler.

Asteğmen olarak askerliğini yapanlarda ise 2 ayrı durum söz konusu. Öncelikle yedek subay okulunda geçen süreleri borçlanarak emeklilik hesabında kullanabiliyorlar. Asteğmen olarak görev yaptıkları süreler de emekliliği öne çekiyor. Adaylar, asteğmenliğe geçtikleri andan itibaren Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı sayılıyor. Yedek subaylıktan önce SSK'lı olanların işe giriş tarihleri asteğmenlik süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülüyor. Yani 12 ay asteğmen olan bir sigortalının işe giriş tarihi 3 ay geriye çekiliyor. Önce yedek subay olup sonra SSK'lı olunmuşsa 4C'li oldukları tarih yedek subaylık süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülerek işe başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. Yani burada 3 aylık Fiili Hizmet Zammı uygulanıyor. Ayrıca ödenen primler de toplam prime ekleniyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 13:14
  1. Asteğmen erken emeklilik nasıl olur?
  2. Erken emekli nasıl olunur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: Hazırız
    1. İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı:..
    2. "En yakın müttefikiniz Rusya ve İran..
    3. Adnan Oktar Örgütü'nün 'Polis Baskını..
    4. Evde kullanılan sağlıklı yağlar,..
    5. Hindistan'da aşırı yağışlar can..
    6. Kur'an'da geçen kız ve erkek bebek..
    7. İran'da Mustafa Denizli fırtınası!
    8. Seçim öncesi ülkede terör saldırıları!..
    9. Asteğmen erken emeklilik nasıl olur?..
    10. Öksürüğe ne iyi gelir bitkisel çözüm?
    11. Jacques Chirac kimdir? Macron'un..
    12. Casuslukla suçladılar!.. Protestoların..
    13. Fransa eski Cumhurbaşkanı öldü
    14. Hatay'da 41 kaçak göçmen yakalandı
    15. İşte oy oranları... Ali Babacan ve..
    16. Ceviz ağacı hayatının sonunu getirdi
    17. Antalya'da 1.5 tonluk midye operasyonu
    18. TSK düğmeye bastı! 3 ilde dev operasyon
    19. Fransa'da alarm! "Evlerinizden çıkmayın"
    20. Fikret Orman’ın önünü taraftar kesti!
    21. Beşiktaş başkan adayından Sergen..
    22. Galatasaray'da Emre Akbaba sahalara ne..
    23. Mardin'de yürek yakan olay! 4 kardeş..
    24. Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan..
    25. Hibe desteği nasıl alınır? Eski..
    26. Nişan bozulursa takılar kimde kalır?
    27. Lille 3 puanı rahat kazandı! Yusuf..
    28. Silivri gün içinde ikinci kez sallandı
    29. PSG'ye kendi sahasında Reims darbesi!
    30. Restoranın tuvaletine saklanıp soygun..
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti