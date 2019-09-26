Asteğmen erken emeklilik nasıl olur?Erken emekli nasıl olunur

Asteğmen emeklilik prim gün sayısı nasıl hesaplanır? Emekli olmak isteyen ancak nasıl erken emekli olacağını sorgulayan vatandaşlar askerlik borçlanmasıyla nasıl erken emeklilik olunacağını merak ediyor. Merak edilen diğer konu ise asteğmen erken emeklilik nasıl olur? sorusu.

Milyonlarca çalışan emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun konuşulduğu şu günlerde erken emekli nasıl olunur sorusunu her çalışan sorgulamakta. Erken emeklilik yollarından biri askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik olunabilmekte. Emekli olmak için belli bir yaşı ve yılı doldurup prim ödemek gerekiyor. Ancak askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem bu konuyu köşesinde değerlendirdi ve iş mevzuatımızda erkeklere yönelik pek çok imkan bulunduğunu yazdı. Peki Asteğmen erken emeklilik nasıl olur? İşte Asteğmenlerin erken emeklilik olmasına ilişkin yol ve yöntemler.

Asteğmen olarak askerliğini yapanlarda ise 2 ayrı durum söz konusu. Öncelikle yedek subay okulunda geçen süreleri borçlanarak emeklilik hesabında kullanabiliyorlar. Asteğmen olarak görev yaptıkları süreler de emekliliği öne çekiyor. Adaylar, asteğmenliğe geçtikleri andan itibaren Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı sayılıyor. Yedek subaylıktan önce SSK'lı olanların işe giriş tarihleri asteğmenlik süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülüyor. Yani 12 ay asteğmen olan bir sigortalının işe giriş tarihi 3 ay geriye çekiliyor. Önce yedek subay olup sonra SSK'lı olunmuşsa 4C'li oldukları tarih yedek subaylık süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülerek işe başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. Yani burada 3 aylık Fiili Hizmet Zammı uygulanıyor. Ayrıca ödenen primler de toplam prime ekleniyor.