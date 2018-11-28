Astana'da Suriye konulu 11. garantörler toplantısı

Suriye konulu 11. garantörler toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da ikili görüşmelerle başladı.

İlk görüşmeyi, Ritz Carlton Oteli'nde Rusya ve Beşşar Esed rejimi temsilcileri yapıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev, toplantıya girmeden önce yaptığı konuşmada, anayasa komitesi, İdlib'deki durum, mültecilerin sorunları ve terörle mücadele konularının ele alınacağını söyledi.

Ek olarak, alıkonulanların serbest bırakılması için oluşturulan çalışma grubunun da gün içinde 6. toplantısını yapması, geçen hafta sonu gerçekleşen ve 10'ar kişinin karşılıklı olarak salıverildiği "pilot proje"yi değerlendirmesi bekleniyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da TSİ 09.00'da Ritz Carlton'a geldi. BM ofisinden dün yapılan açıklamada, de Mistura'nın Anayasa Komitesi kurulması noktasında somut sonuca ulaşmak için çalışacağı bildirilmişti.

- Geri dönüşler ve yeniden imar konusu

Muhalefet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, eski Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Ahmed Tuma öncülüğündeki muhalifler, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) ile görüşmelerinde geri dönüşler ve ülkenin yeniden imarı için uygun ortamın oluşmadığı, rejimin tutuklamalarının sürdüğü konusunu özellikle vurgulayacak.

Rusya, önceki toplantıda söz konusu iki konuyu gündeme getirmişti.

- Görüşme trafiği öğleden sonra hızlanacak

Görüşmelere katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre Türk heyeti, toplantılarına TSİ 11.00'den sonra başlayacak.

Heyet, muhaliflerle bir araya gelecek, Rusya ve İran temsilcileriyle de ikili görüşmeler yapacak.

Yarın yapılacak ana oturum öncesinde garantörler, bugün üçlü olarak da bir araya gelecek.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafların TSİ 06.30 civarında Astana'ya vardığını duyurmuştu.

Türk heyetini Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal, İran'ı Önal'ın mevkidaşı Hüseyin Ensari ve Rusya'yı Lavrentyev temsil ediyor.

Askeri muhalefet heyetine eski Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Ahmet Tuma, rejime ise BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi başkanlık yapıyor.