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AŞT Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı

Antalya Şehir Tiyatrosu (AŞT) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde ‘Huysuz’ adlı oyununu sahneledi.

28 Mart 2019 Perşembe 14:59
AŞT Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı

Antalya Şehir Tiyatrosu (AŞT) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde ‘Huysuz’ adlı oyununu sahneledi. AŞT Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, “Bugün bizim bayramımız, en büyük şansımız sizlersizin. Türkiye’de Antalya seyircisi gibi seyirci bulmak zor” dedi.


Antalya Şehir Tiyatrosu, Dünya Tiyatrolar Günü’nde üç sezondur kapalı gişe oynayan ‘Huysuz’ adlı oyununu Antalyalılarla buluşturdu. Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle hazırlanan ve Kübalı yönetmen, oyun yazarı ve tiyatro eğitimcisi Carlos Celdrán’ın kaleme aldığı ortak bildiriyi AŞT oyuncularının yer aldığı bir videoda okundu. Oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.



‘Türkiye’de sizler gibi seyirci yok’


AŞT Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlayan bir konuşma yaptı. ‘Bugün bizim bayramımız, hep birlikte bu bayramı kutlayacağız’ diyerek sözlerine başlayan Özgür, “Antalya Şehir Tiyatrosu olarak, bölgemizin her ilçesinde her mahallesinde oyunlarımızla büyük küçük Antalyalılarla buluştuk. Yaklaşık 62 bin kişiye ulaştık. Tüm ekip arkadaşlarım olağanüstü bir gayretle çalışıyor. Burada en büyük şansımız Antalya seyircimiz. Çünkü Türkiye’de sizler gibi seyirci bulmak zor. Türkiye’de birçok tiyatro bize gıptayla bakıyor” diye konuştu.



Türel’den tiyatroyadestek


Mehmet Özgür, konuşmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’etiyatroya verdiği desteği hatırlatarak, “Tiyatro olarak 35 yıllık tarihimizde böyle bir destek aldığımız bir dönem olmadı. Başkan Türel’in tiyatro sanatına verdiği destekler nedeniyle Antalya Belediyecilik tarihinde ilk kez bir başkan şehir tiyatrosu kurdu. 75 kişilik bir ekip olduk ve 6 tane sahnemizin inşaatı da bitmek üzere. Menderes Başkan, bizlerin sizlere daha iyi oyunlar sahnelemek istediğimizi gördü ve bize destek oldu kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Tüm dünyada tiyatro severlerin bu özel gününü kutluyorum” dedi.



Kaşlı çocuklar TIR’da tiyatroya bayıldı


Öte yandan Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Tıratro yoluna devam ediyor. Serik, Kemer, Demre, Finike, Kumluca, Elmalı ilçelerinin ardından Kaş’ta park eden Tıratro yine yüzlerce çocuğu Tiyatroyla buluşturdu. Bu haftayı Kaş ilçesinde tamamlayacak olan Tıratro,‘Elbise var insan yok, insan var elbise yok’ adlı kukla tiyatrosunu Kaşlı öğrenciler için sahneledi. Hayatlarında ilk kez tiyatro ve kukla gören çocuklar oyunu hayranlıkla izledi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:59
  1. sanat

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