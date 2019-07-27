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Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor

Uluslararası haber ajansı AP İngiltere'ye Başbakan seçilen Boris Johnson'un dedesinin köyü olduğu iddia edilen köyün fotoğraflarını servis etti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:45
Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson Ankara'ya geldiğinde gazetecilerin 'Çankırılı mısınız?' sorusu üzerine Türkçe 'Kalfatlıyım' yanıtını vermişti. Bu cümlenin üzerinden bir yıl bile geçmeden başbakan oldu.

Associated Press (AP) haber ajansı, İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ın ata toprağı Çankırı Kalfat'tan bir haberi dünyaya geçti.

AP'ye göre, Boris’in geldiği aile 'Sarıoğlangiller' olarak anılıyor. Başbakan’ın sarı saçlarının Türk kökeninden gelip gelmediği de merak konusu.

Köyden birçok kareyi servis eden uluslararası haber ajansının görselleri arasında, Kalfatlıların Johnson'la çekilmiş bir hatıra fotoğrafı da var.

2009-2014 yılları arasında Kalfat Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Bal, 2012’deki Londra ziyaretinde Johnson'la görüşmüş.

Reuters haber ajansı ise Türkiye'deki yankıları derlediği haberine 'Türkler Osmanlı Torunu'nun İngiltere lideri olmasından memnun' başlığını attı.

Kalfat, Osmanlı Devleti’nin son kabinesi Damat Ferit Paşa hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan ve Milli Mücadele’ye karşı çıktığı için askerler tarafından linç edilen Ali Kemal’in köyü.

55 yaşındaki İngiliz politikacı Johnson, Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

Ahmet Rıza Efendi’nin doğduğu ev hala köydeki yerini koruyor. Şu anda Kalfat köyünde Hacı Ahmet Rıza Efendi’nin uzaktan akrabası olan en az altı aile var.

Onlardan biri olan Satılmış Karatekin, İngiltere Başbakanı'nın uzaktan kuzeni. "Gurur duyduk. Bir Türk asıllı kişinin İngiltere’ye başbakan olması çok onur verici, çok önemli" diyen Karatekin, şöyle devam ediyor:

"Köyümüze, dedesinin memleketine onu bekliyoruz. Babası gelmişti buraya. Köklerine sahip çıkıyorlar. Boris de buraya gelirse böreğimizle höşmerim tatlımızla en güzel şekilde ağırlayacağız kendisini."

Muhafazakar politikacı Johnson, 2005 yılında BBC’ye verdiği röportajda Türk kökeniyle ilgili soruyu yanıtlamıştı:

"Babamın dedesi Türk'tü, benim Türk yanım zayıf ama Türkiye'yi seviyorum. Bence Müslüman büyük büyükbabam, büyük torununun Dışişleri Bakanı olduğunu görse şaşkına dönerdi."

Gazetecilik kökenli olan Johnson, iki dönem Londra belediye başkanlığı yaparak dünya çapında tanındı. Ardından Theresa May’in kabinesinde iki yıl Dışişleri Bakanlığı yaptı, bitti denilen siyasi kariyerini yeniden canlandırdı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:45
  1. Çankırı
  2. Ankara
  3. avrupa

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