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Teknoloji Assistt’e ‘Great Place to Work’ unvanı
Teknoloji

Assistt’e ‘Great Place to Work’ unvanı

Türk Telekom’un iştiraki AssisTT, yaptığı yatırımlarla yüksek güven kültürüne sahip ‘harika iş yeri’ kriterlerini sağlayarak Great Place to Work sertifikasını almaya bir kez daha hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 21:46:00 -
Assistt’e ‘Great Place to Work’ unvanı

Türkiye genelinde 24 ilde 16 bine yakın çalışanının memnuniyetini ön planda tutarak yenilikçi insan kaynakları politikaları uygulayan şirket, bu unvanla tüm iş süreçlerinin odağına insanı koyarak hareket ettiğini kanıtladı.

Yatırımlarımız sonuç veriyor

AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, şu ifadeleri kullandı: “Çalışan mutluluğu, şirketimizin üç stratejik önceliğinden bir tanesi. İnsan odaklı iş yapma kültürümüzün sonucu olarak çalışma arkadaşlarımızın mutluluğuna, geleceğine ve kariyer gelişimlerine yatırım yapıp deneyimlerini iyileştirmek her zaman ajandamızın üst sırasında yer alıyor. Yol haritamızı çalışma arkadaşlarımızla kurduğumuz çift yönlü şeffaf iletişimimiz sonucu aldığımız geri bildirimlerle belirliyoruz. Pandeminin zorlayıcı koşullarına rağmen yaptığımız bu yatırımların, aldığımız aksiyonların, çalışma arkadaşlarımız tarafından da benimsenip takdir görmesi bizim için mutluluk ve gurur kaynağı. Bu büyük başarıda imzası olan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni projeler yolda

Çalışan odaklı yönetim anlayışıyla süreçlerini yönettiklerini belirten Saran, şöyle konuştu: “AssisTT ailesi olarak çalışma arkadaşlarımızla uzun soluklu bağ kurmak ve çalışan mutluluğunu sağlamak için güçlü adımlar atıyoruz. Çünkü biz mutlu çalışanların, mutlu müşteriler oluşturduğuna inanıyoruz. Bu konuda birçok proje hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Harika bir iş yeri olma yolculuğumuzda attığımız değerli adımların bu sertifikayla tescillenmesi, bizim için önemli bir motivasyon kaynağı. Kültürel dönüşümümüzün bir parçası olan bu uzun soluklu yolculuğun her aşamasında süreçlerimizi iyileştirmeye devam edeceğiz.”

7 bin işletme inceleniyor

Great Place to Work Enstitüsü, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirleyerek sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Enstitünün her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri, kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıyor.

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