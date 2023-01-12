AssisTT’den yenilikçi çözüm
AssisTT, irili ufaklı firmalar için ‘Anahtar Teslim Sanal Santral Modeli’ni hayata geçirdi.
Modele göre firmalar farklı ihtiyaçlara yönelik oluşturulan paketlerden dilediklerini seçerek faydalanabiliyorlar. Ayrıca talep ettikleri opsiyonel hizmetleri paketlerine ekleyerek verimliliklerini arttırabiliyorlar. AssisTT İş Geliştirme ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nimet Güventepe, “Farklı ölçeklerdeki müşterilerimize yönelik hazırladığımız ‘Anahtar Teslim Sanal Santral Modeli’mizle müşterilerimizin hızla büyümelerine destek oluyoruz” dedi.