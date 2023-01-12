  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li Gürsel Tekin HDP’ye bakanlık vaadini tekrarladı! ‘Bende geri vites olmaz’

Davutoğlu'nun partisinde mide bulandıran rezalet

“Adam olsan” dememişler, daha ne istiyorsun, Kemal bey!

Altın fiyatlarında tarihi rekor! Altının kaderi bugün belli oluyor

Turizmde 2023 müjdesini verdi: Parlak bir yıl geçirileceğinin göstergesi! Türkiye'den vazgeçmiyorlar, akın ettiler

Türkiye'nin otomotiv ihracatını 5 il sırtladı! Dünyaca ünlü büyük otomotiv endüstrisindeki işte zirvedeki il

Kombisini açmayan şahsa akılalmaz tehdit

Rüyasında görüp Almanya'dan koşarak Türkiye'ye geldi! Kazı çalışması başlattı, elmas, mücevher...

Azarı yedi, sus pus oldu! Putin’den yardımcısına ‘Türkiye’ azarı

Araç sahipleri dikkat: Sıfır ve ikinci el araç piyasasına denetim! İşte Türkiye'deki fiyatlarda yükselişin nedeni
Teknoloji AssisTT’den yenilikçi çözüm
Teknoloji

AssisTT’den yenilikçi çözüm

AssisTT, irili ufaklı firmalar için ‘Anahtar Teslim Sanal Santral Modeli’ni hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 16:09:00 -
AssisTT’den yenilikçi çözüm

Modele göre firmalar farklı ihtiyaçlara yönelik oluşturulan paketlerden dilediklerini seçerek faydalanabiliyorlar. Ayrıca talep ettikleri opsiyonel hizmetleri paketlerine ekleyerek verimliliklerini arttırabiliyorlar. AssisTT İş Geliştirme ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nimet Güventepe, “Farklı ölçeklerdeki müşterilerimize yönelik hazırladığımız ‘Anahtar Teslim Sanal Santral Modeli’mizle müşterilerimizin hızla büyümelerine destek oluyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23