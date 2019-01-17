AssisTT’den çiftçilere çağrı merkezi hizmeti

Türk Telekom'un çağrı merkezi AssisTT, çiftçilere yönelik tarım kredi kooperatifleri çağrı merkezini hizmete aldı. AssisTT’in Samsun’da bulunan operasyon biriminde hizmet verecek çağrı merkezinin açılışı, AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yıldırım, Türk Telekom iştiraki AssisTT olarak müşterilerine geleneksel çağrı merkezi hizmetinden daha fazlasını en üst kalitede ve 365 gün 24 saat esasıyla sunduklarını belirtti. Türkiye’nin dört bir yanındaki lokasyonlarıyla nitelikli istihdam sağladıklarını, ekonomik ve sosyal gelişime katkıda bulunduklarını anlatan Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi Türkiye’de tarımın gelişimi için kritik önem taşıyan bir kurumun iletişimine destek vermekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.