AssisTT’den 6 bini aşkın yeni istihdam

AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, her yıl binlerce gence iş imkânı sunduklarını aktardı.

13 bin çalışanı var

Gelinen noktada 22 ilde 13 binin üzerinde çalışma arkadaşları bulunduğunu belirten Saran, şunları kaydetti: “2020’de 5 bin yeni işe alım gerçekleştirmiştik. 2021’de ise yine 6 bini aşkın yeni işe alım yaparak hedeflerimizi tamamladık. AssisTT olarak Anadolu’da en büyük işverenlerden biri konumundayız. Toplam istihdamımızın yüzde 70’i Anadolu’da yaşıyor. Çalışma arkadaşlarımızın yaş ortalaması 29. Kadın çalışan oranımız da yüzde 68 civarında. Gençlerin ve kadın istihdamını önemsiyoruz.”

Yenilikçi uygulamalara imza atıyor

Saran, dijital dönüşümü dikkate alarak çalışma modellerinde de yenilikçi uygulamaları hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Saran, yeni nesil Özgür Çalışma Modeli’yle ön planda olduklarını vurguladı. Bu modelle ev hanımları ve engellilere esnek çalışma olanağı sunduklarını anlattı. Saran, “Bireylerin diledikleri saat aralıklarında çalışarak diğer sorumluluklarına da rahatlıkla vakit ayırmalarını mümkün kılıyoruz. Çalışmak isteyen herkese iş fırsatı sunarak ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.