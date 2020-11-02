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Ekonomi Assan Panel, yangın dayanımında bir ilke imza attı
Ekonomi

Assan Panel, yangın dayanımında bir ilke imza attı

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar: - "Taşyünü dolgulu panellerimize yaptığımız Ar-Ge yatırımları sonucu 100 mm dolgulu ürünlerimizde elde edilmesi güç bir skor elde ettik. Panellerimiz 3 saat 49 dakika boyunca yük taşıma kapasitesini, bütünlüğünü ve yalıtım fonksiyonlarını koruyarak REI 180 sertifikasını elde etti"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:38:39 -
Assan Panel, yangın dayanımında bir ilke imza attı

İSTANBUL (AA) - Endüstriyel binaların tüm yalıtım ihtiyaçları için toplam çözüm üreten Assan Panel, 100 mm taşyünü dolgulu sandviç panel ile bugüne dek elde edilmiş en iyi yangın dayanım sonucu olan REI 180 değeri ile global rakiplerini geride bırakarak büyük başarı elde etti.

Assan Panel'den yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren, Türkiye'de Tuzla, İskenderun ve Balıkesir'de kurulu 3 fabrikası ve 4 sürekli üretim hattı bulunan, yurt dışında da Ürdün'ün Mafraq kentinde sandviç panel üretim tesisine sahip olan Assan Panel, geçen haziran ayında güneş panelleri ile birebir uyumlu Solar Kepli Panel'i piyasaya sürerek bir başarıya daha imza atmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, 7 kıtada, 92 ülkede çok farklı özellik ve gereksinime sahip birçok projeye ürün ve hizmet sağladıklarını, müşterilerin tüm ihtiyaç ve beklentilerine çözüm sunacak teknolojileri geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda hem üzücü sonuçlar doğuran yangın olaylarının yaşanması hem de kazanılan bilinç, dayanımlı sandviç panellere olan eğilimi artırdı. Tüm dünya genelinde sigorta şirketleri ve yapı ruhsatı veren yerel yönetimler kaplama malzemelerinde yangın dayanımlı ürünlerin kullanımını zorunlu hale getirdi. Daha önce PIR dolgulu panellerimiz ile boy sınırı olmaksızın FM Sertifikası alan tek yerli üretici olmuştuk. Taşyünü dolgulu panellerimize yaptığımız Ar-Ge yatırımları sonucu, 100 mm dolgulu ürünlerimizde elde edilmesi güç bir skor elde ettik. Panellerimiz 3 saat 49 dakika boyunca yük taşıma kapasitesini, bütünlüğünü ve yalıtım fonksiyonlarını koruyarak REI 180 sertifikasını elde etti. Daha düşük panel kalınlıklarıyla daha uzun süre dayanım elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz."


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