Assan Hanil’de üst düzey atama
Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren otomotiv tedarik sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Hanil, kadrosunu uzman isimlerle güçlendiriyor.
Otomotiv sektöründe uzun süreler yurt içinde ve ışında üst düzey yöneticilik görevlerini başarıyla yürüten Yücel Çakıroğlu, Assan Hanil’de Üretim Mühendisliği Direktörü olarak göreve başladı. Profesyonel çalışma hayatına 2001 yılında başlayan Çakıroğlu, Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu. Çakıroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde konstrüksiyon tasarımı üzerine yüksek lisans yaptı.