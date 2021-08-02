Assan Foods yeni domates işleme sezonunu açtı

Tören, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ev sahipliğinde, çiftçiler, Kibar Holding ve Assan Foods yönetici ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Sezon açılış töreninde bir konuşma yapan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Haziran ayında Kibar Holding ve Kraft Heinz arasında, Assan Foods hisselerinin devredilmesine ilişkin imzalanan hisse satış sözleşmesi ile ilgili olarak, şunları söyledi: “Bizler için Assan Foods’un imza attığı başarıların doğal bir sonucu olarak bugün gelinen nokta bir gurur vesilesidir; siz değerli çiftçi kardeşlerimizden müşterilerimize ve tüketicilere tüm paydaşlarımıza sunulan değerlerin, önümüzdeki dönemde daha da fazla artacağına inancımız ise ayrı bir memnuniyet kaynağıdır. Bugüne dek başarıyı, emeği, ürettiğimiz değerleri paylaştık, şimdi de tüm bunların getirdiği gururu ve parlak geleceğin verdiği mutluluğu paylaşacağımıza inanıyorum.” Tören kapsamında, yine gelenekselleştiği üzere, üç sene boyunca taahhütlerini eksiksiz yerine getiren çiftçilere de Çiftçi Bağlılık ödülleri verildi.