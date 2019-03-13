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Assan Foods, Foodex Japan Fuarı'nda ilgi gördü

Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Foodex Japan Fuarı'na katılan Assan Foods, sergilediği ürünlerle katılımcıların dikkatini çekti

13 Mart 2019 Çarşamba 14:01
Assan Foods, Foodex Japan Fuarı'nda ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Ketçap, mayonez ve sos üreticisi Assan Foods, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Foodex Japan Fuarı'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 300'den fazla ürün çeşidiyle 4 kıtada, 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan Assan Foods, sergilediği ürünleriyle, katılımcılardan ilgi gördü.

80 ülkeden yeme içme şirketlerinin ve ticari firmaların yer aldığı, 85 bin ziyaretçinin katılım gösterdiği organizasyon, 5-8 Mart 2019'da düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu, Foodex Japan Fuarı'nın, Japonya'da düzenlenmekle birlikte, bölge ülkelerin gıda pazarına da hitap etmesi açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Koçoğlu, "Foodex Japan Fuarı’nda sektörümüzün önde gelen firmalarıyla temas kurduk ve potansiyel müşterilerimizle bir araya geldik. Sektördeki gelişmelere yakından temas etme fırsatı yakaladık. Bizler için oldukça verimli geçen fuar boyunca, standımıza uğrayan ziyaretçilerimize ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Assan Foods'un fuarda büyük ilgi gördüğünü kaydeden Koçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 300'den fazla ürün çeşidimizle 4 kıtada, 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Hem kendi markamızla hem de private label kanalında hızla büyüyoruz. Soslarımızı ülkelerin damak tatlarına göre farklı formüllerle yapıyoruz. Örneğin bizim salçalarımız likopeni yüksek olduğu için Japonlar tarafından çok beğeniliyor."

Yakın bir zamanda perakende şirketi Walmart ile anlaştıklarını belirten Koçoğlu, "Walmart'ın Çin'deki marketlerinde kendi markamız Colorado ile yer almaya başladık. Böylece, dünyanın en büyük market zincirinin Çin'de listelediği ürünler arasına girerek büyük bir başarıya imza atmış olduk. Aynı zamanda market zinciri Dairy Farm için de 6 ülkede 9 ürün üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:01
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