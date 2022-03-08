Assan Alüminyum’dan ‘sürdürülebilir yatırımlar’

Dünyanın dört bir yanından alüminyum sektör temsilcilerini buluşturan fuarda Assan Alüminyum, sürdürülebilirlik odaklı yatırım ve faaliyetlerine dikkati çekti.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, ALUEXPO Fuarı’nın uluslararası iş birliği potansiyelini artırması, alüminyumun doğru tanıtımı için fırsat oluşturması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Güngör, şunları kaydetti: “ALUEXPO Fuarı global pazar için en önemli platformlardan biri, alüminyum üretici ve tedarikçileri için önemli bir buluşma noktası. Alüminyum özellikle sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunan özellikleri sayesinde dünyada birçok sektörde tercih edilen ham madde olarak kullanılan bir malzeme. Bu fuarı müşterilerimizle iş birliklerini görüştüğümüz ve geliştirdiğimiz önemli bir platform olarak görüyoruz. Fuarda ana değerlerimiz güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe, ayrıca sürdürülebilirlik odaklı yeni yatırımlara dair önemli mesajlar vererek farkındalık oluşturuyoruz.”