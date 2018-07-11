0553 313 94 23

Asrın projesinde 265 milyon kişi yolculuk yaptı!

Marmaray'ı bugüne kadar 265 milyon yolcu kullandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:30
Asrın projesinde 265 milyon kişi yolculuk yaptı!

"Asrın projesi" olarak nitelendirilen Marmaray'ın 13 kilometrelik Ayrılık Çeşmesi ile Kazlıçeşme arası 29 Ekim 2013'te hizmete girdi. 

AA muhabirinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Marmaray ile bugüne kadar 265 milyon yolcu, güven ve konforla Asya ile Avrupa kıtaları arasında dört dakikada seyahat etti. Günde toplam 333 sefer yapılan Marmaray'da yoğun günlerde taşınan yolcu sayısı 200 bine ulaşıyor.

Marmaray sadece İstanbul'un şehir içi toplu ulaşımına değil, çevrenin korunmasına da büyük katkılar sağlıyor.

Marmaray'ın işletmeye alınmasıyla yaklaşık 27 bin araç trafikten çekildi. Böylece, çevreye 201 bin ton zehirli gaz salınımı engellenirken, 5 milyon dolarlık zehirli gaz maliyetinden de tasarruf sağlandı.

Yine Marmaray'ı kullanan vatandaşların diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladığı esas alındığında, 265 milyon yolcu, toplam 265 milyon saat tasarruf etti.

Sadece şehir içi toplu ulaşım için değil, anahat yolcu taşımacılığı ve lojistik sektörü için de ufuk açan bir proje olan Marmaray, uluslararası demiryolu koridoru açısından en önemli halkalardan birisini oluşturuyor.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce işletilen yüksek hızlı trenleri (YHT) kullanan yolcu sayısı da bugüne kadar yaklaşık 40 milyonu geçti.

Ayrıca, son bir yıldır çok yoğun talep gören Doğu Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi trenlerinin de arasında olduğu konvansiyonel trenleri kullanan yolcu sayılarında yüksek artışlar görüldü.

Geçen yıl 4,8 milyon yolcu bu trenlerle seyahat etmeyi tercih ederken, bu yılın mayıs ayı verilerine göre taşınan yolcu sayısı bir milyon artarak 5,8 milyona yükseldi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:30
  1. Van
  2. İstanbul
  3. EKONOMİ Haberleri
  4. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tacizcisini tabancayla kovaladı!
    1. Tacizcisini tabancayla kovaladı!
    2. TSK’nın sınır ötesi operasyonları..
    3. Silivri TOKİ konutları kura çekim..
    4. Erdoğan'ın KKTC ziyareti Kıbrıs Türk..
    5. Kendini böyle savundu: Hastayım..
    6. Erdoğan’ı 7 yıl önce “Başkan” ilân..
    7. Galatasaray maçı seyircisiz oynanacak!
    8. Karadeniz'de sıkışan teröristler..
    9. 20 bin öğretmen mülakat sonuçları ne..
    10. O siteye bir şok daha! Reddedildi
    11. Vatandaşlardan Adnan Oktar'a tepki:..
    12. AK Parti MKYK’sı 18 Ağustos’ta..
    13. FETÖ'nün kilise destekli imamları!..
    14. Adnan Oktar'ın kirli geçmişi!
    15. 2018 20 bin sözleşmeli öğretmen..
    16. Başsavcılık açıklama yaptı! Adnan..
    17. Adnan Oktar'ın kanalı A9 TV kapatıldı..
    18. Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması:..
    19. Adnan Oktar gözaltına alındı mı?
    20. Tezcan’a sosyal medya linçi
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu