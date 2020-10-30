  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi “Asrın Projesi” Marmaray 7 yaşında
Ekonomi

“Asrın Projesi” Marmaray 7 yaşında

“Asrın Projesi” olarak nitelendirilen Marmaray’dan 7 yılda 500 milyondan fazla yolcu taşındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:43:00 -
“Asrın Projesi” Marmaray 7 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim 2013’te hizmete giren ve her yıl daha fazla kişinin tercih ettiği Marmaray’da 502 milyondan fazla yolcu, güven ve konforla Asya ile Avrupa kıtaları arasını dört dakikada katetti . Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin-Türkiye Avrupa arasında 8 blok konteyner tren seferi yapılıan Marmaray’dan bugüne kadar yurt içi ve uluslararası olmak üzere giden ve gelen toplam yük treni sayısı 328, bu trenlerle taşınan yük miktarı ise 142 bin tonu buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu yapan yandı, uydudan tespit edilecek! 2021'den itibaren...
Gündem

Bunu yapan yandı, uydudan tespit edilecek! 2021'den itibaren...

Kaçak elektrik kullanımının diğer illere göre yoğun olduğu Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’a elektrik sağlayan Dicle ..
CHP'li Tunç Soyer'in eşinden skandal Charlie Hebdo paylaşımı!
Gündem

CHP'li Tunç Soyer'in eşinden skandal Charlie Hebdo paylaşımı!

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden karikatürleri yayınlayarak ..
Macron'un sözleri sonrası veba gibi yayılıyor! Almanya, Avusturya, Hollanda...
Dünya

Macron'un sözleri sonrası veba gibi yayılıyor! Almanya, Avusturya, Hollanda...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanlara yönelik başlattığı nefret söylemi Avrupa’da giderek yayılıyor. Almanya, Avusturya, Holl..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay