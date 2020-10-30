“Asrın Projesi” Marmaray 7 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim 2013’te hizmete giren ve her yıl daha fazla kişinin tercih ettiği Marmaray’da 502 milyondan fazla yolcu, güven ve konforla Asya ile Avrupa kıtaları arasını dört dakikada katetti . Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin-Türkiye Avrupa arasında 8 blok konteyner tren seferi yapılıan Marmaray’dan bugüne kadar yurt içi ve uluslararası olmak üzere giden ve gelen toplam yük treni sayısı 328, bu trenlerle taşınan yük miktarı ise 142 bin tonu buldu.