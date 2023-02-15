Asrın felaketinin ardından Türkiye Tek Yürek! Ortak yayında yardım kampanyası
Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın felaketinin yaşandığı bugünlerde tüm TV kanalları yardım için bu akşam saat 20:00'de "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınında buluşuyor. Toplanan yardımlar, AFAD ve Kızılay’a bağışlanıyor.
6Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye, bu akşam saat 20:00'de ortak yayında tek yürek oluyor.
Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olacak. Sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanıyor.
#TürkiyeTekYürek kampanyasına yardımlarınız ile destek vermek için,
Çağrı Merkezi: 0 (212) 707 01 00
AFAD bağış linki:
https://www.afad.gov.tr/turkiye-tek-yurek-yardim-kampanyasi-bagis-hesabi-numaralari
Kızılay bağış linki:
https://www.kizilay.org.tr/deprem2023/
Kampanya programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 15 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek ortak yardım yayınına 100’ü akşın televizyon kanalı ile 300 radyonun katılacağını bildirdi.
İŞTE BAĞIŞ YAPAN KURUM VE KURULŞUŞLAR
Türk Telekom: 2 milyar TL
Borsa İstanbul: 2 milyar TL
Cengiz Holding: 3 milyar TL
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik: 2 milyar TL
Zirve Holding, Turkuaz Medya Grubu : 700 milyon TL
İsmini vermek istemeyen bir izleyici: 50 milyon TL
Zorlu Holding: 30 milyon TL
Ahlatçı Holding: 100 milyon TL
Bilfen Okulları: 1 milyon TL
Memur-Sen: 10 milyon TL
Hak-İş: 10 milyon TL
Filli Boya: 10 milyon 250 bin lira
Halk Bankası: 7 milyar TL
Turkcell: 3.5 milyar TL
DAP Yapı: 10 milyon TL
Muhammed Abdullah: 10 milyon TL
Vakıfbank: 12 milyar TL
Ziraat Bankası: 20 milyar TL
Kalyon Holding: 950 milyon TL
Merkez Bankası: 30 milyar TL
Ölmez Holding: 10 milyon TL
Baykar: 2 milyar TL