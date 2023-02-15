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Gündem Asrın felaketinin ardından Türkiye Tek Yürek! Ortak yayında yardım kampanyası
Gündem

Asrın felaketinin ardından Türkiye Tek Yürek! Ortak yayında yardım kampanyası

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın felaketinin yaşandığı bugünlerde tüm TV kanalları yardım için bu akşam saat 20:00'de "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınında buluşuyor. Toplanan yardımlar, AFAD ve Kızılay’a bağışlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 20:25:00 - 2023-02-15 21:43:38

6Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye, bu akşam saat 20:00'de ortak yayında tek yürek oluyor.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olacak. Sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanıyor.

#TürkiyeTekYürek kampanyasına yardımlarınız ile destek vermek için,

Çağrı Merkezi: 0 (212) 707 01 00

AFAD bağış linki:
https://www.afad.gov.tr/turkiye-tek-yurek-yardim-kampanyasi-bagis-hesabi-numaralari

Kızılay bağış linki:
https://www.kizilay.org.tr/deprem2023/

Kampanya programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 15 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek ortak yardım yayınına 100’ü akşın televizyon kanalı ile 300 radyonun katılacağını bildirdi.

 

İŞTE BAĞIŞ YAPAN KURUM VE KURULŞUŞLAR

Türk Telekom: 2 milyar TL

Borsa İstanbul: 2 milyar TL

Cengiz Holding: 3 milyar TL

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik: 2 milyar TL

Zirve Holding, Turkuaz Medya Grubu : 700 milyon TL

İsmini vermek istemeyen bir izleyici: 50 milyon TL

Zorlu Holding: 30 milyon TL

Ahlatçı Holding: 100 milyon TL

Bilfen Okulları: 1 milyon TL​

Memur-Sen: 10 milyon TL

Hak-İş: 10 milyon TL

Filli Boya: 10 milyon 250 bin lira

Halk Bankası: 7 milyar TL

Turkcell: 3.5 milyar TL

DAP Yapı: 10 milyon TL

Muhammed Abdullah: 10 milyon TL

Vakıfbank: 12 milyar TL

Ziraat Bankası: 20 milyar TL

Kalyon Holding: 950 milyon TL

Merkez Bankası: 30 milyar TL

Ölmez Holding: 10 milyon TL

Baykar: 2 milyar TL

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