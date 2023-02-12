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Gündem Asrın felaketinde Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi
Gündem

Asrın felaketinde Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 617 kişi hayatını kaybetti. Depremin 7'inci gününde yaralı sayısı ise 80 bin 278 olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 02:36:00 -
Asrın felaketinde Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi

Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yaşanan can kaybının 24 bin 617'ye yükseldiğini açıkladı.

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