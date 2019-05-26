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ASRİAD’tan ihracata 2 milyarlık dolarlık destek

‘Endişe verici bir durum söz konusu değildir’... ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, her bölgede 32 şubeye eriştiklerini belirterek, kendilerine somut hedef olarak 2020 itibariyle Türkiye ihracatının yüzde 1’ini yani 2 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirmek olarak belirlediklerini dile getirdi.

26 Mayıs 2019 Pazar 12:01
ASRİAD’tan ihracata 2 milyarlık dolarlık destek

 Nevzat Orbay 

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman küresel sistemin egemenlerinin daha önce kendilerinin koyduğu normları dahi çiğnediklerini, ticaret savaşları başlattıklarını, güçlerinin yeteceğini düşündükleri ülkeleri batırmakla tehdit ettiklerini, güçleri yetmediği takdirde de askeri savaş açtıklarını belirtti. Danışman, önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı iftar davetlerinde yaptığı konuşmada, “Her ne kadar ülkemiz döviz kaynaklı böyle bir operasyonun muhatabı olarak önemli bir türbülansın içine girmiş olsa da hâlâ makro tabloların temel rakamlarında endişe edici bir durum söz konusu değildir” değerlendirmesinde bulundu. ASRİAD’ın Bursa’dan Diyarbakır’a, Samsun’dan Tunceli’ye her bölgede 32 şubeye eriştiklerini, yurtdışında bir şube ve 4 temsilcilik açtıklarının altını çizen Danışman, Kendilerine somut hedef olarak 2020 itibariyle Türkiye ihracatının yüzde 1’ini yani 2 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirmek olarak belirlediklerini dile getirdi.

ASRİAD olarak, ekonomik alanda faaliyet yapmaya odaklanmış durumda olduklarını belirten Danışman, “Hakkaniyetli Bir Dağılım” gibi derin bir sorumluluğun yüklenicisi olmaya talip olduklarını da ifade etti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 12:01
  1. Tunceli
  2. Samsun
  3. Diyarbakır
  4. Bursa
  5. Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman
  6. ASRİAD
  7. Hakkaniyetli Bir Dağılım
  8. Türkiye ihracatı
  9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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