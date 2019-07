“Aşrı” ses getirmeye devam ediyor

Genç yaşta çektiği kısa film “Aşrı” ile dikkatleri üzerine çeken GKV’li Ecegül Bayram farklı ülkelerde katıldığı önemli festivallerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Bayram, “Aşrı” isimli filmi ile bu kez 15. Lago Film Festivali’ne katıldı. İtalya’nın Treviso bölgesinde bir göl çevresinde yapılan ve filmler dışında dans ve müzik performanslarının da sergilendiği festivalde, Roberto Cavallini’nin küratörlüğünü yaptığı “Female Visions: Women Filmmakers from the Middle East and North Africa” seçkisinde gösterim yapan Bayram, büyük beğeni topladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları mezunu olan Ecegül Bayram, "Türkiye’de küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi, çok eşlilik ve kumalık hala konuşulmayan,üstü kapatılmak istenen büyük bir problem. Aşrı’da, Türk bir ev kadını ile kocasının kuma olarak getirdiği Suriyeli bir kızın yaşadıkları anlatılıyor. Bu konuya dikkat çekmek için film çektim. Ancak sadece film çekmek yeterli olmuyor. Benim amacım festivaller aracılığı ile farklı ülkelere gidip bu konuyu duyurmak. Bunda da adım adım amacıma ulaşıyorum. Önce New York ardından Lübnan ve Portekiz’de gösterim yaptık, şimdi ise İtalya’dayım. Lago Film Festivali’ne farklı ülkelerden birçok insan katıldı. Benim katıldığım kadın yönetmenlerin bakışları üstüne olan bir seçkiydi. Filmimin festivallerde gösterilmesi beni mutlu ediyor. Hedefim değer verdiğim konular üzerine filmler çekmek, bunu hayata geçirmek için de çalışmalarımı sürdürüyorum" diye konuştu.

New York Üniversitesi Tisch School of the Arts’ın düzenlediği New Visions and Voices Film Festivali’ne, katılarak festival birinciliğini elde eden yönetmen Bayram, Production Design ve Ensemble Cast ödüllerini de alarak festivalde en fazla ödül alan film olma özelliğini kazanmıştı. Kadın yönetmenlerin yanı sıra kadınların bakış açısına özel bir program olan kadın sinema çevreleri örgütüne de destek olmak amacıyla Portekiz’de düzenlenen Porto Femme International Film Festivali’ne de katılan Bayram,"bu festivalde iseBest Student film ödülüne layık görülmüştü.