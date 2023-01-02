Aspirinden daha etkili, ağrılardan kurtarıyor iltihabı resmen azaltıyor! Uzmanı bu besinleri hemen alın diyor

Nedenler farklı olsa bile; yaralanmalar, migren, otoimmün hastalıklar, karaciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak sendromu, inflamatuar hastalıklar, artrit vb. nedenler yüzünden milyonlarca insan kronik ağrı çekiyor. Bu hastalıklar insanları yorgun, depresif ve rahatsız hissettiriyor. Kronik ağrı, insanların hayattan zevk almasını önler, özgüvenlerini azaltır ve uykusuzluğa neden olur.İltihabı azaltmaya ve ağrıyı durdurmaya yardımcı olan antisiyaninlerle doludur. Ayrıca, kullanımından sonra kas ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

1. Kiraz

İltihabı azaltmaya ve ağrıyı durdurmaya yardımcı olan antisiyaninlerle doludur. Ayrıca, kullanımından sonra kas ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

2. Zerdeçal

Bu baharat, eklem ağrısını hafifletmeye, iltihabı azaltmaya ve hatta fibromiyaljiyi tedavi etmeye yardımcı olabilecek kurkumin bakımından zengindir.

3. Ananas

Bu tatlı ürün iltihabı azaltmaya ve ağrıyı gidermeye yardımcı olabilecek bromelain içerir.

4. Zencefil

Migren, artrit, kas ağrısı ve dönem ağrısını gidermek için etkili bir anti-enflamatuar ilaçtır. Taze meyve sularınıza ve smoothie’lere taze zencefil eklemeyi deneyebilirsiniz.

5. Kemik suyu

Kronik ağrı ve eklem problemlerini azaltmak için diyetinizi kemik suyuyla dengeleyin. Kemik suyu hem ağrıların hafiflemesinde etkilidir hemde eklem problemlerine çok faydalıdır.

6. Potansiyel sebzeler

Brokoli, karnabahar ve lahana tüketimi sisteminizi detoksifiye etmenize, enflamasyonu önlemenize ve sindirim problemlerinizi doğal olarak iyileştirmenize yardımcı olabilir.

7. Yapraklı yeşillikler

Yapraklı yeşillikler, geniş anti-enflamatuar faydalardan sorumlu olan quercetin ile yüklenir. Yapraklı yeşilliklerin artan tüketimi, fazladan kilo vermeye ve kronik ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir.

8. Sarımsak

Ağrıyı hafifletmeye, bağışıklığı arttırmaya, sindirimi arttırmaya ve bazı kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilecek kükürt bileşiklerini içerir.

9. Balık

Somon, ton balığı ve uskumru, ağrıyı hafifletmeye, kan akışını artırmaya ve sinir ve kas hücrelerinde enflamasyonu azaltmaya yardımcı olan omega ‑ 3 yağ asitleriyle yüklenir.