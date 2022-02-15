Aspirin maske tarifleri: Cilt Lekeleri, sivilce, kırışıklığına son!

Aspirinin etken maddesi asetilsalisilik asit'tir ve steroid olmayan ağrı kesiciler grubuna ait bir ilaçtır.

Aspirin ne işe yarar?

Aspirin, dünyanın en popüler ve yaygın kullanılan ilaçlarından biridir. Birçok faydası bulunan aspirinin içeriğinde bulunan salisik asit ve antienflamatuar direkt sivilce oluşumunu önler. Aspirin ayrıca ciltte enfeksiyon yayılmasını önler, yağ oranını dengeler siyah noktaları yok eder, cildi asla kurutmaz ve nemli kalmasını sağlar. Aynı zamanda oldukça etkili bir peeling maskesidir.

Aspirin maskesi nasıl yapılır?

Aspirin sadece sağlığımız için değil sivilceler ve cilt lekeleri başta olmak üzere pek sorunu ortadan kaldıran etkili bir maskedir. Kirli hava koşulları, şehir yaşantısı, cilt bakımına gereken özenin verilmemesi, cildin temizlenmemesi gibi pek çok sorun cildin hasar görmesine ve yıpranmasına neden olur. C

ildin gözenekleri tıkandığında ilk olarak siyah nokta ve sivilce oluşmaya başlar. Zamanla oluşan sivilce ciltte hasar bırakarak cilt lekelerine ve pek çok cilt sorununa neden olabilir. Tabi oluşan sivilce izleri, sivilce lekeleri çoğu zaman can sıkabiliyor. İşte bu sivilce ve cilt lekelerinden kurtulmak için sizlere etkili bir maske olan Aspirin maskesinden bahsetmek istiyorum. Etkisi tartışılmayan kullananlarında memnun kaldığı aspirin maskesi içeriğinde bulunan salisilik asit ve antiinflamatuvar sayesinde harika ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak mümkün.

Sizlere bu yazımızda aspirin maskesi nasıl yapılır hakkında bilgi vermeden önce aspirin maskesinin cilde faydaları hakkında bilgi vermek istiyorum.

Aspirin maskesinin cilde faydaları

Sivilceleri yok eden aspirin maskesi ayrıca sivilce olşumunu önleyen harika etkiye sahip bir maskedir. Aspirin maskesinin faydaları ise;

Aspirinin içeriğinde bulunan salisik asit ve antienflamatuar direk sivilce oluşumunu önleyici etkiye sahiptir.

Aspirin maskesi iltihap kurutucu etkiye sahiptir

Aspirin ciltte enfeksiyon yayılmasını önler

Cildin yağ oranını dengeler

Siyah noktaları yok eder

Aspirin çok etkili bir peeling maskesidir. Her hangi bir cilt sorununuz yoksa bile ayda 1 defa aspirin maskesi yapabilirsiniz.

Cildi asla kurutmaz nemli kalmasını sağlar

Sivilceleri yok eden aspirin maskesi ayrıca sivilce lekelerini de yok eder

Cilde canlılık ve parlaklık verir

Cildin pürüzsüz ve bakımlı olmasını sağlar

Aspirin maskesi nasıl hazırlanır

Aspirin maskesi yapımı kolay ve basittir. Evde aspirin maskesini yaparak rahatlıkla cildinize uygulayabilirsiniz. Aspirin maskesi için gereken malzemeler ise;

4 -5 tane aspirin

1 tatlı kaşığı ılık su

Aspirinleri bir cam kase içerisinde çatalın tersi ile ezerek toz haline getirin. Yavaş yavaş ılık su ekleyerek krem kıvamına getirmeye çalışın. Dilerseniz ılık suyun içerisinde aspirinleri ezebilirsiniz.

Aspirin maskesi bal

Aspirin maskesinin etkisini artırmak cildi beslemesini ve nemlendirmesini istiyorsanız 1 çay kaşığı ekleyerek dahada etkili sonuç alabilirsiniz. Krem kıvamına gelen maskeye bal ekleyin ve karışımı hazırlayın.

Aspirin maskesi limonlu

Eğer cildiniz çok yağlı ve yağda dolayı cildiniz parlıyorsa size verdiğim aspirin maskesine hazırlarken bir kaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz. Krem kıvamına gelen aspirin maskesine bir kaç damla limon suyu damlatmanız yeterli.

Aspirin içmek sivilceyi geçirir mi?

Kesinlikle aspirin içmek sivilceyi geçirmez. En zararsız ilaç olan aspirin bile mide kanamasına neden olmaktadır. Asla sivilceleri geçirmek için aspirin içmeyin.

Aspirin maskesi cildi beyazlatırmı?

Sivilce ve sivilce lekelerini geçiren aspirin maskesi cilt beyazlatma etkisi yoktur. Cildi beyazlatmak için aspirin maskesi kullanmayın.