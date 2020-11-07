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Sağlık Aspirin koronavirüse iyi mi geliyor?
Sağlık

Aspirin koronavirüse iyi mi geliyor?

Aspirin coronavirüsü önlüyor mu? Aspirin koronavirüse iyi mi geliyor? Koronavirüs salgını sürecinde koronavirüse neyin iyi gelip gelmediği araştırılmaya devam ediliyor. Bunlardan biri ise yeni gündem haline gelen, aspirin. Aspirin koronavirüse iyi mi geliyor? Bu konuda bir bulgu yok. Hatta hasta olunmadığı halde gereksiz ve aşırı aspirin kullanımının olası zararlarına dikkat çekiliyor. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-11-07 17:00:00 -
Aspirin koronavirüse iyi mi geliyor?

Bir milyon 120 binden fazla vakanın bulunduğu İngiltere'de, aspirinin coronavirüs tedavisinde etkili olup olmadığının anlaşılması için çalışma başlatılıyor.

Deneyin; İngiltere'de bugüne kadarki en geniş kapsamlı ilaç denemesi olacağı belirtiliyor.

Araştırmaya katılan 2 bin gönüllü günde 150 miligram aspirin alacak ve bu süreçte sağlık durumlarında yaşadıkları değişiklikler gözlemlenecek.

Aspirin koronavirüse iyi mi geliyor?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak aspirin kullanmanın riskli olduğunu belirterek, "Çünkü grip geçiriyor olabilirsiniz. Grip geçirirken aspirin kullanmak daha çok çocuklarda görülen Reye sendromuna neden olabilir" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs salgını ile ilgili aspirin kullanımına dikkat çekti.

Aspirinin koronavirüse kapılmadan öncesi ve sonrasında vereceği zarara değinen Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19'dan korunmak için veya hastalık belirtileri başladığında, PCR testi ile Kovid-19 tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak aspirin kullanmak risklidir. Çünkü grip geçiriyor olabilirsiniz. Grip geçirirken aspirin kullanmak Reye sendromu daha çok çocuklarda görülen, ancak yetişkinlerde de ortaya çıkabilen tehlikeli bir hastalıktır. " dedi.

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