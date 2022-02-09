Aspiratör temizliği: Yağ bağlamış, kirli aspiratör filtresi nasıl temizlenir? En pratik

Aspiratör nasıl temizlenir diyorsan, bu yazımızda tercih edebileceğin farklı, pratik ve ekonomik temizlik yöntemlerini sizler için derledik!

Aspiratör filtrenizdeki kararmaları karbonatla temizleme

Karbonat, hamur işlerinin yanı sıra temizlikte de etkili bir rol oynuyor. Derin bir çelik tencere, kaynamış su ve 1 çay bardağı karbonat yardımıyla aspiratör filtrenizi temizleyebilirsiniz. Tencerenin içine yarısını geçecek şekilde su ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynamış suya aspiratör filtrenizi yerleştirin. Son olarak da 1 çay bardağı karbonatı suyun içerisine ekleyip karışmasını sağlayın. Kirlerin hızla kendini salıp yumuşadığını göreceksiniz. Bu aşamadan sonra aspiratör filtrenizi tencereden çıkarıp bir sünger yardımıyla çitilediğinizde yağ ve kirden kararmış yüzeylerin tertemiz olduğunu göreceksiniz.

Aspiratörü beyaz sirke ile temizleme

Saf sirke olarak da bilinen beyaz sirke, inatçı kirlerle başarıyla mücadele ediyor. Filtrenin girebileceği genişlikte bir tencereyi suyla doldurup ısınmaya bırakın. Su kaynama aşamasına gelince 1 su bardağı beyaz sirkeyi ekleyin. Dilerseniz etkili bir temizlik için yarım çay bardağı karbonat da ilave edebilirsiniz. Aspiratör filtresini sudan çıkartıp bir fırça veya sünger yardımıyla kabaca temizledikten sonra beyaz sirkenin kirleri başarıyla ortadan kaldırdığını ve filtreye parlaklık verdiğini göreceksiniz.

Maden suyuyla aspiratör filtrenizi yağlardan arındırın

Aspiratör filtrenizin yağ tutmuş yüzeyini maden suyu yardımıyla kolayca temizleyebilirsiniz. Geniş bir tencerenin içinde kaynayan suya ilave edeceğiniz 2 şişe maden suyu, aspiratör filtrelerinin yağlardan arınması için harika bir ortam oluşturur. Filtrenizi suya daldırdığınız an yağların hızla kendini saldığını, suyun renginin değişmesinden anlayacaksınız. 10 dakika kadar suda bekleyen filtreyi çıkartıp bir fırça yardımıyla çitilediğinizde yağların kaybolduğunu göreceksiniz.