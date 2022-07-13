Aspiratör filtresi nasıl temizlenir? En kolay ve pratik çözümler

Aspiratör Temizliği

Mutfakların vazgeçilmezi olan aspiratörler zamanla temizliği yapılmaması durumunda kirlenecektir. Çoğunlukla temizliğini zorlaştıran yağ lekeleri olduğu için ve temizlik belirli aralıklarla temizliğinin yapılmaması durumunda ise aspiratör filtreleri artık kullanılamaz hale gelecektir. Zamanla kullanılamaz hale gelmemesi için zaman zaman genel temizliğine dikkat etmelisiniz. Aspiratör filtrelerinin yemek buharını emmesi ve yağın başka yerlere bulaşmasını önlemesi ile bilinmektedir. Şayet yağ lekelerinin birikmesi halinde ise artık görevini yapamayacaktır.

Aspiratör temizliği için hazır satılan ürünleri alabileceğiniz gibi aynı zamanda da her iki ayda bir düzenli olarak evinizde bulunan malzemelerle doğal yöntem sayesinde temizlemeniz de mümkün olabilir. Şayet karbon filtre kullanılan bir aspiratöre sahip olmanız durumunda ise bunun her 4 ayda bir değiştirilmesi önerilmektedir.

Çünkü karbon filtrelerin tekrardan yıkanarak temizliğinin yapılması sonucunda kullanılmamaktadır.

Filtre bulaşık makinesinde yıkamak temizleme yöntemlerinden bir tanesi olmaktadır. Fakat bunu uzmanlar çok önermemektedir. Kaynar suyun filtreye zarar verecek olması nedeniyle daha kolay yıpranmasına ve işlevini zamanla kaybetmesine neden olacaktır. Bu yüzden de sizlerin evinizde pratik yöntemlerle filtreyi temizlemeniz önerilmektedir.

Karbonatla Aspiratör Filtresi Temizliği

3 yemek kaşığı karbonat

Bir tepsi kaynar su

Sabun

Sünger

Filtreyi çıkartırken çok dikkat etmelisiniz. Parçalarının kırılmamasına özellikle özen göstermeli ve çıkarma sonrasında suyun altına tutun. Büyük bir tepsinin içerisine kaynamış su konularak içerisine karbonat konulup karıştırılır. karbonatın tamamen eridiğinden emin olun. Filtre içerisine konularak bekleyin. Bir süre sonrasında karbonatın etkisi ile birlikte üzerinde köpük tarzında izler belirecektir. Bu sayede filtre üzerinde kalmış yağ lekelerinin çıkmaya başladığını anlayabilirsiniz. Şayet belli zaman içerisinde temizliğini yapıyor ve çok yağ birikintisinin olmaması halinde bir 20 dakika kaynamış suyun içerisinde bekletilmesi yeterli olacaktır.

Temizliğini aksatma durumunda ise tepsi içerisinden filtre çıkartılmalı ve suyun altına tutarak sünger ile temizlenmesi sonrasında tekrardan kaynamış suyu tepsiye dökün. Üzerine yine karbonat koymalı ve erimesinin ardından yine bekletmelisiniz. Böylelikle bütün kalıntılar çıkacaktır. En son sabun ile köpüren sünger ile silinerek çeşme suyunun altında yıkayın.

Sodayla Aspiratör Temizliği

1 su bardağı soda

Kaynamış su

Sünger

Bulaşık deterjanı

Tepsi

Aspiratör ve filtresinin temizliği yağ kalıntıları nedeniyle zor olduğu düşünülmektedir. Evinizde bulunan malzemelerle birlikte yağlanmış bir aspiratörün ve filtresinin temizliğini zorlanmadan yapabilirsiniz. Bunun için sodaya ihtiyacınız bulunmaktadır. Ayrıca filtrenin tamamen içine girecek büyüklükte olan bir tepsi ya da tencerede işinize yarar. Öncelikle suyu kaynatmalı ve içerisine soda dökmeniz gerekiyor. Yağlanmış filtrenin ıslatılmadan ve silinmeden bu karışımın içerisine konulması ve 10 dakika beklemelisiniz. Sodayla yapmış olduğunuz karışım sayesinde lekelerden arınacaktır. Fakat genel temizliğini yapmak ve parlatmak amacıyla bulaşık deterjanını sünger içerisine koymalı ve genel temizliğini yaptıktan sonra çeşme suyu ile temizlemelisiniz. Tamamen kurumadan asla takmamalı ve çalıştırmayın. Aynı işlemi yağ lekesi yüzünden kirlenmiş olan aspiratörün diğer parçalarına da uygulamanız olumlu sonuç verecektir.

Yağ Sökücü tarifi için malzemeler

Yağ sökücü

Bez

Fırça

Sünger

Deterjan

İnatçı yağların kalıntıları nedeniyle artık kötü bir görünüme sahip olan ve temizliğini yapmak istediğiniz aspiratörünüzden yağ kalıntılarını temizlemek için marketlerde satılan ve günümüzde birçok firma tarafından üretilen yağ sökücü almalısınız. Uygun fiyatlarının olması sebebiyle sizlerde marketlerden aldığınız yağ sökücünün sprey şeklinde olacağından filtreyi ilk olarak çıkarmalısınız. Ayrıca sprey şişesi üzerinde bulunan kullanım talimatını da okumanızda fayda olacaktır. Filtrenin üzerine fazlasıyla püskürtülmelidir.