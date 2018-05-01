Aspir yağının faydaları
Aspir bitkisinden elde edilen yağın vücuda birçok faydası bulunuyor. Sizler için aspir yağının faydalarını araştırdık.01 Mayıs 2018 Salı 15:20
İŞTE ASPİR YAĞININ BİLİNMEYEN FAYDALARI...
1- Romatizma ağrılarını hafifletir.
2- Kan şekeri ve kolestrolü dengeler.
3- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
4- Prostat kanserine iyi geliyor.
5- Erken yaşlanmayı önler.
6- Metabolizmayı hızlandırır.
7- Kuru cildi nemlendirir.
8- Enerji verir.
9- Doğum sonrası görülen çatlakları düzeltir.
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