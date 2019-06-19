0553 313 94 23

Aspir yağı ve çayı nedir? | Kimler aspir tüketmemelidir?

Aspir çiçeği, yağı ve çayı oldukça yararlıdır. Aslında sıklıkla karşılaştığınız bir bitki. Hemen hemen her bölgede yetişen bu çiçeğin, size iyi geleceğini tahmin edebilir miydiniz?

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:11
Aspir yağı ve çayı nedir? | Kimler aspir tüketmemelidir?

Aspir çiçeği, papatyagiller familyasından gelmektedir. Arsız bir bitki olarak adlandırılır. Çünkü, ekimi yapıldıktan sonra istemsizce çıkar. Birçok yerde sadece hayvanların sarsması sonucu tohumlanarak bile çiçek haline gelebilir. Bakmasanız da büyüyebilir. Dolayısıyla her açıdan kolay bir bitkidir.

20'den fazla çeşidi ve 5 rengi mevcuttur. Gıda boyası yapımının büyük bir kısmını aspir çiçeği karşılar.

Aspir çiçeğinin üretimi son zamanlarda ülkemizde arttı. Ayçiçek yağı yerine, vücutta tutulmadığı ve kilo aldırmadığı için, daha çok tercih ediliyor.

Aspir yağı;

  • Metabolizmayı hızlandırır. 
  • Yağ yakımına destek sağlar ve kilo vermeye yardımcıdır.
  • Bağışıklık sistemine destek sağlar.
  • Vücuttaki E vitamini eksikliğini giderir.
  • Solunum yollarıyla ilgili bütün hastalıkların tedavisinde kullanılır.
  • Kalp ve damar sağlığını korur.

aspir çayı faydaları - aspir nasıl kullanılır kimler kullanmamalı

Aspir çayı

Ayrıca aspir çayı sinirleri gevşetir, kalp ve damar yollarındaki tıkanıklıkları giderir, kötü kolesterolü dengeler, menepozu geciktirir ve sindirim sistemini düzene sokar. 1 aylık kür şeklinde uygulanıp, 2 hafta ara verilmelidir. 

Düzenli tüketilen aspir çayı, faydalarını 3 hafta içerisinde belli eder.

aspiri kimler kullanmamalı

Aspiri kimler tüketmemeli?

  • Kan basıncında ve kalp atışında sorunu yaşayanlar,
  • Mide sorunu yaşayanlar,
  • Allerjen sorunu olan kişiler,
  • Hamile olan kadınlar,
  • Ameliyat durumlarında kanama riskini artıracağı için, ameliyat öncesi ve sonrasında riskli kişiler kullanmamalıdır.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TDV öğrenci yurtlarına kayıtlar başladı
    1. TDV öğrenci yurtlarına kayıtlar başladı
    2. Terör örgütünün propagandasını..
    3. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    4. Bakan Çavuşoğlu: İstediğimiz tek bir..
    5. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    6. Helal ve tayyib tüm sektörler..
    7. Sağanak yağışlar köyleri vurdu
    8. Liselilerden "akıllı sera"
    9. GSO’da,“Tacikistan’da iş ve yatırım..
    10. Sanayi üretimi geriledi
    11. Mikrop ve haşerelere dezenfekte ile..
    12. Yeni Zelanda'da 6,4 büyüklüğünde deprem
    13. İstanbul Havalimanı’nda Hızlı Pasaport..
    14. Bu ırkta ki özellik dünyadaki başka..
    15. Evren’den Halk Bankası Genel Müdürü..
    16. Yeşil; “Madencilikte birinci..
    17. Sokakta bulduğu yavru baykuşa sahip..
    18. TİKA’dan Hırvatistan’da kadınlara..
    19. Soylu'dan sel felaketine ilişkin yeni..
    20. Pazaryeri ilçesindeki camilerde yaz..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz