Aspir yağı ve çayı nedir? | Kimler aspir tüketmemelidir?

Aspir çiçeği, papatyagiller familyasından gelmektedir. Arsız bir bitki olarak adlandırılır. Çünkü, ekimi yapıldıktan sonra istemsizce çıkar. Birçok yerde sadece hayvanların sarsması sonucu tohumlanarak bile çiçek haline gelebilir. Bakmasanız da büyüyebilir. Dolayısıyla her açıdan kolay bir bitkidir.

20'den fazla çeşidi ve 5 rengi mevcuttur. Gıda boyası yapımının büyük bir kısmını aspir çiçeği karşılar.

Aspir çiçeğinin üretimi son zamanlarda ülkemizde arttı. Ayçiçek yağı yerine, vücutta tutulmadığı ve kilo aldırmadığı için, daha çok tercih ediliyor.

Aspir yağı;

Metabolizmayı hızlandırır.

Yağ yakımına destek sağlar ve kilo vermeye yardımcıdır.

Bağışıklık sistemine destek sağlar.

Vücuttaki E vitamini eksikliğini giderir.

Solunum yollarıyla ilgili bütün hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Aspir çayı

Ayrıca aspir çayı sinirleri gevşetir, kalp ve damar yollarındaki tıkanıklıkları giderir, kötü kolesterolü dengeler, menepozu geciktirir ve sindirim sistemini düzene sokar. 1 aylık kür şeklinde uygulanıp, 2 hafta ara verilmelidir.

Düzenli tüketilen aspir çayı, faydalarını 3 hafta içerisinde belli eder.

Aspiri kimler tüketmemeli?