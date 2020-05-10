Aspir yağı nedir? | Aspir yağı neye yarar?

Son dönemde pek çok kişi aspir yağının faydalarını, kullanım alanlarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Aspir yağı nedir?

Aspir yağı, papatyagiller sınıfından olan ve 50 – 120 cm boylarına ulaşan, dişli ve dikenli bir gövdeye sahip bitkidir.

Aspir yağı neye yarar?

Aspir yağının içerisinde bulunan omega 6 ile linoleik asit ile vücudun dengesi korunur. Özellikle kolesterolün dengelenmesi sağlanır.

Kalp krizi, damar rahatsızlığı ve felç geçirme risklerini azalır.

Omega 6 yağ asidi vücutta kan şekerinin düzenlenmesine faydalıdır.

Vücut direncinin artırılması sağlanır.

Sindirim sisteminin daha doğru çalışmasına yardımcı olur.

Damar rahatsızlıkları ile damar sertliğini önler.

Kadınlarda hormonların daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. Özellikle adet döngüsünü düzenler.

Siyah noktaların giderilmesinde etkilidir.

Daha hızlı kilo vermeye yardımcı olur.

Aspir yağı nasıl kullanılır?

Aspir yağı kullanımı hangi amaçla tüketileceğine göre değişiklik gösterir. Saçların daha canla ve parlak görünmesini sağlamak amacıyla birkaç damla aspir yağı avuç içine dökülerek saçlar yıkandıktan sonra saç diplerine masaj yaparak kullanılır. Düzenli olarak saç diplerine uygulanan aspir yağı saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

Aspir yağı doğrudan temiz cilde uygulanır. Yatmadan önce temiz bir cilde birkaç damla aspir yağı ile masaj yapılır. Antioksidan bileşenler cilt altındaki dokulara ulaşarak beslenmesini ve daha fazla oksijen almasını sağlayarak daha canlı ve pürüzsüz bir cilt oluşumuna yardımcı olur.

Romatizma hastaları bacaklarına masaj ile birlikte aspir yapı uygulayabilirler. Böylece kan dolaşımı hızlanır ve iltihaplar vücuttan atılır.

Besin olarak kullanılmak istenirse salataların içine eklenebilir. Aspir yağı ısıya dayanıklı değildir ve bu nedenle ısıtılmadan soğuk haliyle yemeklere eklenmesi önerilir.

Bronzlaştırıcı etkiye sahip olan aspir yağı yaz aylarında güneş kremi olarak da kullanılabilir.

Düzenli olarak tüketilen aspir yağı stres nedeniyle gelişen depresyonun tedavisine yardımcı olur. Seratonin düzeyini artırır ve Alzheimer hastaları için önerilen bir yağ çeşididir.