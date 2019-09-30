0553 313 94 23

Asperger Sendromu tanısı nasıl konulur? Tedavisi nasıldır?

Asperger sendromunda tipik olarak otistik çocuklarda görülen sosyal ilişki ve iletişim sorunlarının yanı sıra dar ilgi alanı görülür. Asperger sendromu çocukluk döneminde başlayan ve sosyal etkileşimi zorlaştıran bir sorundur. En önemli belirtileri aşırı içe kapanıklık, iletişim sorunu ve beceri zayıflığıdır. Genel özellikleri itibarı ile otizme benzer. Peki, Asperger Sendromu tanısı nasıl konulur? Tedavisi nasıldır?İşte detaylar...

30 Eylül 2019 Pazartesi 23:07
Asperger Sendromu tanısı nasıl konulur? Tedavisi nasıldır?

Asperger sendromunda tipik olarak otistik çocuklarda görülen sosyal ilişki ve iletişim sorunlarının yanı sıra dar ilgi alanı görülür. Asperger sendromu çocukluk döneminde başlayan ve sosyal etkileşimi zorlaştıran bir sorundur. En önemli belirtileri aşırı içe kapanıklık, iletişim sorunu ve beceri zayıflığıdır. Genel özellikleri itibarı ile otizme benzer. Peki, Asperger Sendromu tanısı nasıl konulur? Tedavisi nasıldır?İşte detaylar...

Asperger sendromu nedir?

Asperger sendromu, Doktor Hans Asperger tarafından tanımlanmış ve otizminin dışında tutulmuştur. Otizmden farklı olarak dil ve konuşma becerisinde gelişim geriliği yoktur. Asperger sendromunun belirtileri, diğer otizm spektrum bozukluklarından farklı olarak genellikle kendini daha büyük çocuklarda göstermektedir.

Asperger sendromu tanısı nasıl konulur?

Genellikle 4-11 yaşları arasında Asperger sendromu tanısı konulmakta olup, Aspergerin tipik özellikleri olan sosyal etkileşimde bozukluk, tekrarlayıcı davranışlar, bilişsel gelişim eksikliği ve aşırı içe kapanıklık aranır. Çocuklar farklı ortamlarda gözlemlenir ve öğrenme tarzı, motor gelişim, güçlü ve güçsüz yanları ve bağımsız yaşam becerilerine bakılır. Yetişkinlere Asperger tanısı koymak daha zordur. Otizmde olduğu gibi Asperger sendromunda da erken tanı çok önemlidir.

Asperger sendromunun otizmden farkı nedir?

Otizm yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkmasına karşın, genellikle Asperger sendromlu çocuklar bebeklik yıllarını diğer bebeklerle aynı sağlıkta geçirir. Otizmde konuşma geriliği varken genellikle Asperger sendromunda konuşmaya başlama ve konuşma normaldir. Bilişsel ve dil gelişimi olarak otizmden ayrılır. Otizmli çocuğa göre Asperger sendromlular nispeten daha konuşkan hatta ilgi duyduğu alanlarda aşırı konuşkandır. Toplumla uyumlu olmadıklarını bilirler, otizmli çocuk bunun farkında değildir.

Asperger sendromu tedavisi nasıldır?

Asperger sendromu için tek bir tedavi yoktur ve çeşitli müdahalelerin etkinliği yalnızca sınırlı veri ile desteklenmektedir. Müdahaleler belirtileri ve işlevselliği geliştirmeye yöneliktir. Tedavinin ana yöntemi davranışsal terapidir ve zayıf iletişim becerileri, takıntılı ya da yineleyici rutinler ve sakarlık gibi özel bozukluklar üzerine yoğunlaşır. AS’i olan bireylerin büyük çoğunluğu farklılıklarıyla başa çıkmayı öğrenebilmektedir ama bağımsız bir yaşam sürebilmeleri için sürekli moral desteğe ve teşvike ihtiyaçları olabilir. Araştırmacılar ve AS’li kişiler, AS’in iyileştirilmesi gereken bir hastalık ve normalden bir sapma olduğuna dair görüşlerden uzaklaşılıp, bunun bir engellilikten çok farklılık olduğu görüşüne yakınlaşılmasını sağlamıştır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 23:08
  1. Asperger sendromu
  2. Asperger sendromu nedir?
  3. Asperger sendromu tedavisi
  4. Asperger sendromu belirtileri
  5. Asperger sendromu belirtileri nelerdir
  6. Asperger sendromunun Otizm'den farkları
  7. Asperger sendromu Otizm farkı
  8. Asperger sendromu nasıl anlaşılır
  9. Asperger sendromu Otizm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Annesinin mezarı başında acı olay!
    1. Annesinin mezarı başında acı olay!
    2. ABD'den kriz çıkartacak adım! Rus..
    3. ABD'den bazı Rus teknoloji firmaları..
    4. Rusya, sakladığı kıtalararası füzeyi..
    5. Faruk Çelik'ten Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    6. Genk Napoli maçını şifresiz nasıl..
    7. Genk Napoli maçı ne zaman saat kaçta..
    8. Atalanta Shakhtar Donetsk maçını..
    9. Sumudica: Sahaya çıkıp gol atacak..
    10. Atalanta Shakhtar Donetsk maçı ne..
    11. Juventus Bayer Leverkusen maçını..
    12. Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya..
    13. AFAD'dan Ekrem İmamoğlu'na toplanma..
    14. Juventus Bayer Leverkusen maçı ne..
    15. İstihare namazı ve duası nasıldır?
    16. İstihareye neden yatılır?
    17. Resmi site duyurdu: Ayrılıktan vazgeçtik
    18. Asperger Sendromu nedir? Asperger..
    19. Donald Trump halkı tehdit etti:..
    20. Asperger Sendromu tanısı nasıl..
    21. Cumhurbaşkanlığı Senfoni..
    22. Real Madrid Club Brugge maçını..
    23. Real Madrid Club Brugge maçı ne zaman..
    24. İyi parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu..
    25. Tottenham Bayern Münih maçını şifresiz..
    26. Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman..
    27. Prens Selman'dan 'Cemal Kaşıkçı'..
    28. 5 günde 6 kilo verdiren portakal..
    29. Arda Turan maçı tribünden izledi!..
    30. Süper Lig puan durumu ve analizi! 6...
    Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi askerini esir aldık!
    Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi askerini esir aldık!
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!