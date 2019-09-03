ASP spor kulübü iddialı çalışmalarıyla göz dolduruyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Sosyal Sportif ve Kültürel Faaliyetler Birimi kuruldu. Farklı spor branşlarında başarılı çalışmalara imza atan ASP spor kulübü, amatör sporcuların kaderini değiştiriyor.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, başkanlığında kurum binasında yapılan toplantıda, birimin görev dağılımı ve çalışmalarıyla ilgi bilgi paylaşımında bulunuldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, çocukların gelişimi açısından sosyal sportif ve kültürel faaliyetlerin önemine değinerek, yeni kurulan birimin kurumsallaşma açısından önemli olduğunu söyledi.

İlbaş,çocukların yetenekleri doğrultusunda farklı alanlara yönlendirdiklerini belirterek, “Çocuklarımızın sportif alanda başarılı çalışmalara imza atması bizleri gururlandırıyor. Çocukların eğitim alanında olduğu gibi sanat, kültür ve spor alanlarında başarılı çalışmalar yapması, başarılı sonuçlar doğurmaktadır. Çalışmalarımızı bu konularda çalıştırmaya ve yönlendirmeye devam edeceğiz. Kurulan birimimiz sistematik çalışmalar ve kurumsallaşma açısından son derece önemli, bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda valiliğimizin desteğiyle bu yöndeki çalışmaları devam ettireceğiz” diye konuştu.

ASP Spor Kulübü Başkanı ve Birim Sorumlusu Nihat Polat ise spor branşında birçok alanda çalışma yaptıklarını belirterek,çocukların başarılarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ekip ruhuna uygun şekilde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Polat, “Çocuklarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor, farklı branşlardaki antrenörlerimizle önemli çalışmalara imza atıyoruz. Spor kulübümüz birçok başarılı çalışmayla adından sürekli bahsettiriyor. Bocce sporu konusunda alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Futbol takımımız amatör ikinci lige çıktı, takımıza devlet koruması altındaki çocuklarımızı dahil edeceğiz. Ayrıca 2019 yılında başladığımız kayak sporuna 2020 yılında 4-6 yaş grubunu da ekleyerek devam edeceğiz” dedi.

Güreş antrenörleri,Eyüp Koçak ve Arif Akyüz toplam 10 öğrenciyle alt yapı çalışmalarına başladıklarını ifade ettiler.

Koçak, “Mayıs ayında kuruluşumuz da bulunan çocuklardan yetenekleri doğrultusunda 6 kişi çocuk evlerinden 4 kişi Nene Hatun Sevgi Evlerinden toplam 10 öğrenci ile alt yapı çalışmalarına başladık. Dışarıdan çocuklarımıza sosyal çevre ve arkadaşlıkları gelişmesi açısından yetenekli ve ahlaki açıdan problemi olmayan 4 öğrenci ailemize katıldı. Yaz tatilinde sabahları 14 öğrencimiz ile birlikte koşu ve kuvvet antrenmanı akşam ise güreş teknik antrenmanları yaptık. Temmuz ayında Uzundere ilçesinde Kulübümüz sporcuları ile kulüp Başkanımız Nihat Polatve antrenör arkadaşım Arif Akyüzile birlikte 11 günlük kamp yaptık. Pasinler karakucak güreşinde Reşat Kopal ikinci Uzundere Çamliyamaç Güreşlerinde Mert Taha Çakır ikinci,Pehlivanlı karakucak Güreşlerinde A. Kadir Erçek üçüncü olmuştur. Güreşte başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Tayfun Şengül ise “Badminton 2015 yılından beri kurumumuzda kalan çocuklarımız tarafından sürdürülmektedir 2017 yılında yapılan Türkiye badminton turnuvasında Türkiye 2.si olarak dereceye takım olarak girilmiştir halk eğitim müdürlüğünce gönderilen badminton öğretmeni Ali DİLEKCİ tarafından halen takım olarak 13 çocuğumuza haftanın 4 günü antrenman yapılmaktadır son iki yıl içeresinde herhangi bir turnuva düzenlenmemiştir,düzenlenecek turnuvalar için büyük bir özveri ile çocuklarımız aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir” şeklinde konuştu.

2016 yılında buz hokey takımın kurulduğunu belirten Antrenör Şamil Koç ise şunları söyledi:

“30 sporcuyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında analig Türkiye üçüncülüğü elde ettik.Amaçlanan hedefimiz topluma kendini ifade edebilen sosyal ilişkileri kuvvetli bireyler yetiştirmek. Kendini ifade edebilen gelişim yanlısı bireyler haline getirmek. Fiziksel hedefler, sağlıklı kötü alışkanlıklardan arınmış çevresine örnek ve spora teşvik edecek sağlam bireyler yetiştirmek. Buz hokeyi branşında ülkesini temsil edecek spor seviyesine, kültürüne ve ahlakına sahip sağlam sporcular yetiştirmek. Hedefimiz 2019 analig Türkiye üçüncülüğü elde etmek.”

Yüzme branşına 19 Temmuz itibari ile yüzmeye başladıklarını belirten Yüzme Kursu Antrenörü Gökçe Çevik,“Haftada 2 gün Pazartesi ve Cuma günleri bir gün erkekler bir gün kızlar şeklinde 1 saat havuz da oluyoruz,kız sayımız 18 erkek sayımız da 21 Hedefimiz çocuklarımızı spora kazandırmak kendilerine daha öz güvenli olmaları toplum içerisinde kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini ve sporcu olmalarını sağlamakbu branşta ilerleyen zamanlar da müsabık bir yüzücü olmaları ve ilerledikçe kendilerine meslek edinmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.

Masa tenisi antrenörü Firdevs Polat’da 24 Haziran itibariyle masatenisi dersine başladıklarınıhaftanın 4 günü Nene Hatun Spor salonunda çalıştıklarını ifade etti.

Polat, haftada dört gün çalışma yaptıklarını belirterek, “İlk etapta hobi amaçlı, boş zamanı değerlendirmek adına 2 kisi ile başlamıştık. Daha sonrasında diğer çocukların da katılmaya istekli olmasından dolayı sayımızı 7,8 e çıkarmış durumdayız. Ve amacımız da çocukların boş zamanlarını nasıl daha faydalı bir şekilde geçirebilecekleri şekildeydi, aynı zamanda sosyalleşmeleri ve toplum içinde gelişmeyi, öz güven becerilerini geliştirmeyi amaçladık ve bunun yanı sıra sporcu ahlakını, rakibe hoşgörüyü, saygıyı, sevgiyi aşılamaya çalışıyoruz. Bunların hepsinin bize getirisi de başarılı bir sporcu olacaktır kendini bu yönde geliştirip bir bilezik takmasına sebep olmaktır amacımız. Ve gelecekte de bununla ilgili bir meslek sahibi olması konusunda desteklerimiz her zaman onlarla olacaktır’’ dedi.

Halter İl Temsilcisi Bölge Antrenörü ve milli takım antrenörüHüseyin Çelik isehalterde iddialı çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“2006 yılından beri Atatürk Çocuk Evleri Sitesinin çocuklarını gönüllü olarak çalıştırıyorum bu sure içinde 150 ye yakın çocuğu halter branşına lisanslı ve müsabık olarak çalıştırdım ve bunların içinde defalarca Türkiye Halter şampiyonalarında yıldız genç ve büyüklerde madalyalar aldık bunun yanında milli takıma giden sporcularımızda oldu uluslar arası yarışmada temsil ettiler şuan mevcut sporcularımızın halter branşında 7 sporcu aktif halde çalışıyorlar Aydın’n Didim ilçesinde Türkiye 3. Sivas ilinde Türkiye 2. Olan sporcumuz Erhan Kayabaş’ın 2020 de Türkiye şampiyonlarında madalya alarak,gençler Avrupa şampiyonasına katılıp madalya alması en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.Aktif sporcularımızdan inşallahnasip olursa Türkiye şampiyonalarında ASP kulübü adına yarışıp kürsüye çıkacak sporcular yetiştiriyoruz.”

Curling Antrenörü Özgür Uzdilbuz sporlarında 15 yıldır aktif sporculuk, antrenörlük ve hakemlik yaptığını anımsatarak şu açıklamalarda bulundu:

“10 yıldır curling branşının içindeyim hakemlik, merkez halem komitesinde görev aldım bir çok müsabaka da da başhakemlik yaptım Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Olarak Yaklaşık 6 ay önce başladığımız curling branşına ilk olarak 10 kişiyle başladık daha sonra 7 kişiye düşerek takım sayımızı oluşturduk. Özverili çalışma ve takım olarak yapılan aktivitelerle takım ruhunu kurmaya güçlü Bağlar kurarak ileriyi hedeflemeye çalıştık. Takım ile çıktığımız bu yola sezon sonunda başladığımız için müsabakalarda yer alamadık 2019 - 2020 yıllarında düzenlenecek olan turnuvalara başvuru yaparak katılım sağlamayı düşünmekteyiz.İlk olarak Grup elemelerine katılarak liglerde yerimizi alıp katılmak için derece almayı hedefledik daha sonrasında 2. Lige çıkmayı hedefliyoruz aşamaları kat ederek söz sahibi ve liglerede başarı elde eden adından söz ettiren bir kulüp olup AileÇalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çeşitli spor branşında da başarılı ve özverili bir kuruluş olduğunu göstermektir. İlerleyen hedeflerimiz de bu yaş grubunda ait alt yapıdan fazla sporcu yetişmemektedir bunu kendi adımıza avantaja çevirip ilerleyen dönemler de sporcularımız milli takım formasını giyeceğini düşünmekteyim. En alt Basamaktan tırmanarak söz ettiren ve her geçen sezonda ileriye dönük başarılar kazanacağımıza eminim.”