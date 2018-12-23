Aşotunun faydaları nelerdir?

Bir diğer ismi kişniş olan aşotu, maydanozgiller familyasındandır. Yaz başında olgunlaşmaya başlayan beyaz ya da açık pembe renkli çiçekleri içinde çekirdekli tohumlar oluşur. Aşotu hamurişlerinde kullanıldığı gibi baharat olarak da yemeklere tat verir. Bazı yerlerde bitkinin körpe yaprakları salata ve güveçte pişen yemeklere katılır. Gövde ve kökü de sebze gibi pişirilip yenir. Aşotu, Erzurum yöresinde kış mevsiminde tüketilmek üzere salamura yapılır.

AŞOTUNUN FAYDALARI

• Güçlü bir antioksidan kaynağı olan aşotu bu özelliği sayesinde gripten kansere kadar uzanan birçok hastalığa karşı vücudu koruyor.

• İçindeki linoleik asit gibi asitler sayesinde kötü kolesterole karşı vücudu güçlendiriyor. Kolesterol dengesini sağlayan bu asitler, kan şekerini düzenlemeyi de ihmal etmiyor.

• Hem antioksidan etkisi hem de içeriğinde bulunan oleik asit gibi asitler sayesinde kalp ve damar sağlığını koruyor, felç ve kalp krizi gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltıyor.

• Cineol adlı madde sayesinde göz ve deri iltihaplanmalarına karşı da adeta doğal bir ilaç gibi etki gösteriyor.

• Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlayan aşotu, hazımsızlık sorununu gideriyor.

• Yemek sonrası oluşabilen mide krampları, şişkinlik ve ağrı gibi durumların önüne geçiyor.

• Çorbalara tat vermek için kullanılan aşotu doğrudan çiğnendiğinde kötü ağız kokusunun kesilmesini sağlıyor.

• Besin zehirlenmelerini önlemede etkili olduğu için en çok zehirlenmelere yol açan tavuk yemekleri gibi yemeklerde kullanılması önem taşıyor.

• Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi ani gelişen rahatsızlıklarda önleyici etkileri bulunuyor.