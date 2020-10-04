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Aktüel ASOF Türkiye 2020 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması koronavirüs nedeniyle iptal
Aktüel

ASOF Türkiye 2020 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması koronavirüs nedeniyle iptal

Yeniakit Publisher
2020-10-04 09:59:12 -
ASOF Türkiye 2020 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması koronavirüs nedeniyle iptal

BOLU (AA) - Bolu'da, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından düzenlenmesi planlanan ASOF Türkiye 2020 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl yapılmayacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak 2 Ekim 2020'den 1 Aralık 2020'ye kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin iptal edildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, 5-10 Ekim tarihlerinde Bolu'nun Gölköy Baraj Gölü'nde düzenlenmesi planlanan ASOF Türkiye 2020 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması'nın iptal edildiği bildirildi.

Büyük özveriyle hazırlanılan yarışmaya, çeşitli illerden 27 takımın kabul edildiği belirtilen açıklamada, yarışmanın iptal edilmesinin herkesi üzdüğü ancak Kovid-19 sebebiyle alınan kararın saygıyla karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, 2020 yılı içerisinde yasak bitmiş olsa bile yarışmanın düzenlenmeyeceği; yarışma anısına hazırlanmış hediyelerin, sahiplerine en kısa sürede ulaştırılacağı ifade edildi.

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