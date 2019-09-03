ASO eski Başkanı Alaeddin Ceceli vefat etti

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu eski Başkanı Alaeddin Ceceli vefat etti. Ankara’da 89 yaşında vefat eden Ceceli, bugün 3 Eylül 2019 Salı günüAhmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip memleketi olan Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde toprağa verilecek.

Ankara Sanayi Odası’nın kuruluş yıllarının ardından yönetim organlarında aktif görev alan Ceceli, 1972 yılında yönetim kurulu üyesi oldu. 1989 yılında ASO’nun 6. Yönetim Kurulu Başkanı olan Ceceli 1991 yılına kadar bu görevde bulundu. Ankara sanayisinin gelişmesinde önemli katkıları olan Alaeddin Ceceli, Ceceli Demir Sanayinin kurucusu ve Emek Boru firmasının Yönetim Kurulu Başkanıydı. Alaeddin Ceceli, ASO eski Meclis Başkanlarından Şerafettin Ceceli’nin de babasıydı.