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Kobi ASO Başkanı Ardıç: Yeşil dönüşümde firmalarımızın yanındayız
Kobi

ASO Başkanı Ardıç: Yeşil dönüşümde firmalarımızın yanındayız

Yeniakit Publisher
2024-02-25 11:08:00 -
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil dönüşümde firmalarımızın yanındayız

Ankara Sanayi Odası (ASO), yeşil dönüşüm sürecinde, KOBİ’lerin teknik destek ve danışmanlık ihtiyacını karşılayacak.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Başkent sanayiinin yeşil dönüşümü için önemli bir adım attı. ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında’, TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı Çözüm Ortağı seçilen ASO, KOBİ'lere yeşil dönüşüme uyum süreci analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımlarını içeren danışmanlık desteği sağlayacak. KOBİ’lerin alacağı hizmetin maliyetinin yüzde 90’ı hibe destek olarak TÜBİTAK tarafından karşılanacak. ASO Başkanı Seyit Ardıç, ASO’nun Ankara’daki KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecindeki yol haritalarını belirleyerek, proje başvurularına yönlendirmek üzere köprü rolü üstleneceğini söyledi.

Ardıç, yeşil dönüşüm odağında firmalara sağlanacak bu tür hizmetlerin ihracatçı ve rekabetçi olan Türkiye sanayisinin gelişmesi için önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile yaşanan köklü değişim, firmalarımıza çevreyi koruma sorumluluğu yüklerken maddi yükümlülükler de getirecek. Firmalarımızın sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü odağına alan bir yaklaşımı benimsemesi, uluslararası rekabetçiliğimizin korunması ve geliştirilmesi adına kritik derecede önemlidir. Ankara Sanayi Odası olarak, gerekli hazırlığı yapabilmeleri için Çözüm Ortağı rolümüz ile firmalarımızın yanında olacağız.”

Yeşil dönüşüm için yol haritası

Ankaralı sanayicilere dijital ve yeşil dönüşüm sürecine daha etkin destek sağlamak amacıyla 2023 Aralık ayında ASO ile TÜBİTAK arasında ‘İş Birliği Çerçeve Protokolü’ imzalandığını hatırlatan Başkan Ardıç, “Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı kapsamında da birlikte çalışarak firmaları yönlendirmeye devam edeceğiz. Bu destek ile yeşil ve inovatif teknolojiler için danışmanlık, kapasite ve durum analizi, yol haritası ve proje hazırlamada KOBİ’lere hizmet sağlayacağız. Bu projelerle KOBİ’lerimiz TÜBİTAK ve KOSGEB’den yüksek miktarda finansman desteklerine ulaşacaklar” ifadelerini kullandı.
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