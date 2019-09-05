ASM’lerde kanser tarama oranı yüzde 14 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile Sağlığı Merkezlerinde 2018 yılının ilk yarısında rahim ağzı ve kolon kanserleri için yapılan 544 bin taramanın bu yıl yüzde 14 artarak 620 bine yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı yazılı açıklamada 2005’te pilot uygulama olarak başlatılan ve kısa sürede yurt geneline yaygınlaşan aile hekimliğinin başta aşılama olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerine önemli katkı sağladığını kaydetti. Vatandaşlara daha kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunabilmek için Aile Sağlığı Merkezlerini (ASM) her geçen gün geliştirdiklerini belirten Koca, “Vatandaşlarımız, hastanelere gitme ihtiyacı duymadan ihtiyaçlarına çözüm bulabiliyor. Vatandaşlarımızın aile hekimleri ile tanışmaları ve öncelikle aile hekimlerini tercih etmeleri için başlattığımız ’Aile Hekiminizi Erken Tanıyın’ kampanyası olumlu gelişmeler sağladı. Geçen yılın ve bu yılın ilk 6 ayı karşılaştırıldığında aile hekimine muayene olanların sayısının yüzde 5 arttığını gördük” dedi.

ASM’lerde akut ve kronik hastalıkların teşhis ve tedavisi için sağlık taramaları yapıldığını da vurgulayan Koca, “Bu taramalarla birçok vatandaşımızın hastalığını erken teşhis etmemiz mümkün oldu. ASM’lerde 2018 yılının ilk 6 ayında serviks (rahim ağzı) ve kolon (kalın bağırsak) kanseri için toplamda 544 bin tarama yapıldı. 2019 yılının ilk 6 ayında ise tarama sayısı yüzde 14’lük artışla 620 bine yükseldi. Aile hekimliği, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de başarıyla uygulanıyor. Bu başarıda en büyük pay şüphesiz ilk günden beri bu işi sahiplenen aile hekimlerimize ve aile sağlığı çalışanlarına aittir. Hekim başına düşen nüfus diğer ülkelere kıyaslandığında oldukça yüksek olmasına rağmen büyük bir fedakarlıkla ve hekimliğin ulvi değerleriyle hizmet vermekteler” ifadelerini kullandı.

Koca, bugün itibarıyla 8 bin Aile Sağlığı Merkezinde yaklaşık 25 bin aile hekiminin görev yaptığını belirterek, “Halen aile hekimi başına düşen nüfus 3 bin 100. Yeni hekimlerimizin uygulamaya dahil olmasıyla hekim başına düşen nüfus her geçen gün azalıyor. Bu sayıyı 2023’te 2 bin 700 kişiye düşürmeyi hedefliyoruz. Uygulamanın başladığı dönemlere göre aile sağlığı birimlerinde çalışan hekimlerimizin ve personelimizin görev koşullarını da iyileştirdik. Bu koşulları daha da iyileştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Koca, vatandaşları aile hekimleri ile tanışmaları ve herhangi bir şikayetleri olmasa da aile hekimleri ile irtibatlarını korumaları konusunda uyararak, “Sağlıklı bir hayata geç kalmamak için aile hekiminizi erken tanıyın” mesajını verdi.