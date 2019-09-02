ASMEK kayıtları 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor

Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nın (ASMEK) 2019-2020 1. dönem kurs kayıtları 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 14 Ekim’de başlayacak kurslarda bu yıl 194 branşta eğitim verilecek.

Binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ASMEK’lerin yeni dönem kayıtları başlıyor. ASMEK’te 2019-2020 eğitim yılında da birbirinden farklı alanlarda meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslar açılacak.

9 Eylül Pazartesi günü kurs kayıtlarını almaya başlayacak olan ASMEK’lerde meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarında Antalya merkez ve ilçelerinde 32 kurs merkezinde 194 branşta 728 kurs verilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ASMEK kurslarına kayıtlar iki aşamalı olacak. Kurslara kayıt olmak isteyenler ilk etapta 9-12 Eylül 2019 tarihleri arasında https://mek.antalya.bel.tr adresine online başvuru yapacak.

Online kayıt sonrasında asil kayıt hakkı kazananların 13-17 Eylül 2019 tarihleri arasında evraklarını kayıt oldukları kurs merkezine eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekiyor. Kurs kayıtları için kimlik fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf, kayıt olunan kursun ön koşulu var ise ilgili belgelerin fotokopisi, imzalı ASMEK kursiyer kayıt formu isteniyor. ASMEK kursları ile ilgili detaylı bilgileri ve kurs listesi www.asmek.org.tr adresinden de öğrenilebilecek.