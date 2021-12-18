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Yaşam Asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki! Sosyal medya yıkıldı
Yaşam

Asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki! Sosyal medya yıkıldı

Sosyal medyada yayınlanan bir video, izleyenleri duygulandırdı. Evinin balkonundaki asma ağacının demire tutunma şeklini gören adamın nutku tutuldu. Videodaki adam, "Bir bitki bunu nasıl fark edebilir, bu mucize" diye yorum yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 14:03:00 -

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak paylaşılan bir video ise hayli dikkat çekti. Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam, büyük şaşkınlık yaşadı. Balkon demirinden balkonun diğer kısmına doğru ilerleyen asmanın, dallarıyla balkon demirlerini sık sıkıya kavradığı görülüyor.

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Yorumlar

Ozcan tekdag

Allah diyor Allah
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tik tok

faso fiso tiktok çu sana ben yüzlerce chakkı tanıtan video atayım
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