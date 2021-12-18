Asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki! Sosyal medya yıkıldı
Sosyal medyada yayınlanan bir video, izleyenleri duygulandırdı. Evinin balkonundaki asma ağacının demire tutunma şeklini gören adamın nutku tutuldu. Videodaki adam, "Bir bitki bunu nasıl fark edebilir, bu mucize" diye yorum yaptı.
Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak paylaşılan bir video ise hayli dikkat çekti. Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam, büyük şaşkınlık yaşadı. Balkon demirinden balkonun diğer kısmına doğru ilerleyen asmanın, dallarıyla balkon demirlerini sık sıkıya kavradığı görülüyor.