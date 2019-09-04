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Asma köprünün onarılıp turizme kazandırılmasını istiyorlar

Ağrı’nın Dambat köyünde bulunan tahta asma köprüyü gören tatilciler, köprünün onarılıp yeniden kullanıma açılmasını istiyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:26
Asma köprünün onarılıp turizme kazandırılmasını istiyorlar

Ağrı’nın Dambat köyünde bulunan tahta asma köprüyü gören tatilciler, köprünün onarılıp yeniden kullanıma açılmasını istiyor.


Ağrı merkeze bağlı Dambat köyünde bulunan ve önemli bir geçiş noktasında 1964 yılında yapılan tahta asma köprü, uzun zamandır kullanılmadığı için tahrip olmuş durumda. Köyün içinden geçen Murat Nehri’nin üzerinden karşı tarafa geçmeyi sağlayan köprü, gezi amaçlı bölgeye gelen insanların ilgisini çekiyor.


Tahta Asma köprüyü görmek için arkadaşlarıyla toplanıp Ağrı merkezden Dambat köyüne geldiklerini anlatan üniversite öğrencisi Sibel Doğan (22), köprünün merkeze çok yakın olmasının kendileri için avantaj olduğunu söyleyerek, onarılıp güvenli bir şekilde kullanıma açılması gerektiğini söyledi. Doğan, konuşmasında asma köprünün herkes tarafından bilinmesi gerektiğini dile getirerek, "Arkadaşlarımızla birlikte bu yarım asırlık köprüyü görmeye geldik. Ağrı merkeze çok yakınmış. Daha önce hiç böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Öğrendikten sonra hemen arkadaşlarımızla birlikte toplanıp geldik. Fotoğraflar çektik. Gerçekten çok harika bir yer burası. Bulunduğu yerde çok güzel. İnsanın içini açıyor. Doğal güzelliklerimizden bir tanesi sayılır bence. Burası bence herkes tarafından görülmesi gereken bir yer. Daha çok duyurulması gerek. İlimizde buna benzer birçok yapı var. Ancak tanıtımı yeterince yapılmadığı için kimse gelip görmüyor. Oysa bu tarz yerler turizm açısında çok önemli yerler. Ama ne yazık ki bu köprü çok bakımsız kalmış. İleride alternatif bir köprü yapılmış ama bence bu köprünün de kaderine terk edilmesi yanlış bir şey. Restore edilip turizm amaçlı kullanılmalı. Bu tarz eski tahta köprülerin gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.


Ekip olarak Ağrı merkezden Dambat köyünün doğal güzelliklerini görmeye geldiklerini dile getiren Çiğdem Doğan ise Ağrı’da bulunan tarihi yapılara sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı. Doğan, asma köprünün tahrip olmasının tehlike arz ettiğini belirterek etrafta bulunan çocuklar ve hayvanların bir anlık dikkatsizlikleriyle kötü sonuçla doğabileceğini ifade etti. Asma köprünün doğaya ayrı bir güzellik kattığına değinen Doğan, köprünün tanıtımının yapılması gerektiğini söylediği konuşmasında şu sözleri kullandı:



’’Kentimizin gelişmesi ve kalkınması için önemli turizm noktaları’’


’’Bugün ekip arkadaşlarımızla buraya geldik. Bu bölgenin her tarafını gezdik. Biraz ileride tarihi sayılacak tahta bir köprüde var. Tabi tahrip olmuş artık kullanılmadığı için. Ama bence doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Turizm için önemli bir yapı. İlimizde böyle yapılar önemli. Değerlendirmek için tamir edilmesi ve turizm açılması lazım. Köprü ile bu mağaraların tanıtımı çok iyi olur. Birbirlerini tamamlayan doğal yapılar olduğunu düşüyorum. Herkesi buralara bekliyor ve sahip çıkmaya bekliyoruz. Kentimizin gelişmesi ve kalkınması için önemli turizm noktaları buralar. Değerlendirilmesi gerekiyor.’’

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:26
  1. doğa
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