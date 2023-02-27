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Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca vefatının 12. sene-i devriyesinde dualarla yad ediliyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, babası merhum Erbakan'ı duygulandıran bir mesajla andı.

Dr. Fatih Erbakan mesajında, "İslam’ın cihad dini olduğu gerçeğini bizlere ve tüm İslam Alemi’ne hatırlatan ve hayatını daima bu düsturla idame ettiren Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum." dedi.

Erbakan mesajına merhum Hoca'nın, "Aslında bütün mesele şerefli bir ölüm içindir" sözlerini de ekledi.

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