  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset 'Aslında bütün mesele şerefli bir ölüm içindir'
Siyaset

'Aslında bütün mesele şerefli bir ölüm içindir'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın vefatının 12. sene-i devriyesinde duygulandıran bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 17:23:00 -
'Aslında bütün mesele şerefli bir ölüm içindir'

 Yeniakit.com.tr 

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca vefatının 12. sene-i devriyesinde dualarla yad ediliyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, babası merhum Erbakan'ı duygulandıran bir mesajla andı.

Dr. Fatih Erbakan mesajında, "İslam’ın cihad dini olduğu gerçeğini bizlere ve tüm İslam Alemi’ne hatırlatan ve hayatını daima bu düsturla idame ettiren Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum." dedi.

Erbakan mesajına merhum Hoca'nın, "Aslında bütün mesele şerefli bir ölüm içindir" sözlerini de ekledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23