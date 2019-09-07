0553 313 94 23

Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar Diriliş Osman'da Malhatun'u mu oynayacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman yeni sezona ne zaman başlayacağı merak edilirken, dizide yer alacak oyuncular da belli olmaya başlandı. Ertuğrul Gazi’nin oğlu olan ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’yi Burak Özçivit canlandıracak. Osman Gazi’nin eşi olan Malhatun’u kimin oynayacağı merak ediliyordu. Diriliş Osman dizisinde Malhatun’u Aslıhan Karalar’ın oynacağı öğrenildi. Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar hayatı, biyografisi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:00
Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar Diriliş Osman'da Malhatun'u mu oynayacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman yeni sezona ne zaman başlayacağı merak edilirken, dizide yer alacak oyuncular da belli olmaya başlandı. Ertuğrul Gazi’nin oğlu olan ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’yi Burak Özçivit canlandıracak. Osman Gazi’nin eşi olan Malhatun’u kimin oynayacağı merak ediliyordu. Diriliş Osman dizisinde Malhatun’u Aslıhan Karalar’ın oynacağı öğrenildi. Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar hayatı, biyografisi.

Aslıhan Karalar kimdir?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okudu.

Tarihte Malhun Hatun kimdir? Malhatun kimin kızı?

Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesidir. Ayrıca, İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali'nin kızıdır. İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in 1280 yılında evlendiği ilk eşidir. Adı Bala Hatun ve Rabia olarakta geçmektedir. Şeyh Edebali'nin terbiyesinde iyi bir öğrenim gören Bala Hatun'un Osman Bey ile evliliği sırasında Osman Bey'nin 20'li yaşlar civarında olduğu sanılmaktadır. Osman Bey'in Malhun Hatun'dan kendisinden sonra tahta geçecek oğlu Şehzade Orhan doğmuştur. Yaşamının son yıllarını Bilecik'te yaşayan babası şeyh Edebali'nin yanında geçiren Malhun Hatun 1324'de Bilecik'te hayatını kaybetti. Türbesi, babasının tekkesi yanında bulunmaktadır. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:00
  1. Bilecik
  2. Çanakkale
  3. Ankara
  4. Aslıhan Karalar kimdir?
  5. Aslıhan Karalar Diriliş Osman'da Malhatun'u mu oynayacak?
  6. aslıhan karalar diriliş osman
  7. aslıhan karaların kimdir
  8. aslıhan karaların boyu
  9. aslıhan karaların annesi
  10. aslıhan karaların babası
  11. aslıhan karaların oynadığı diziler
  12. aslıhan karaların ailesi
  13. aslıhan karaların yaşı
  14. aslıhan karaların boy kilo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konak Belediyesi’nin standı ilgi odağı oldu
    1. Konak Belediyesi’nin standı ilgi odağı..
    2. Arılar tarım işçilerine saldırdı: Çok..
    3. Görevini uzayda tamamlayan insansı..
    4. Akbank’tan TLREF endeksli ticari kredi
    5. Fiat 500 Dolcevita Türkiye’de
    6. Şov peşinde koşan İmamoğlu İstanbul'u..
    7. "Şans" sezaryenle geldi
    8. Kuşadası’nda Kurtuluş Bayramı coşkusu
    9. Kırtasiyelerde okul telaşı başladı
    10. Didim’de Eğitim Sen’li 3 öğretmen..
    11. Konak’tan okullara temizlik harekatı
    12. Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik telefonu
    13. Fındık bahçesinde Hint keneviri..
    14. Kılıçdaroğlu’ndan ‘Yenikapı şovu’ ile..
    15. Bit temizliği nasıl yapılır? Saç..
    16. Mardin'de çıkan çatışmada acı haber
    17. Kürt siyasetçi Galip İlhaner’den..
    18. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
    19. Arılar tarım işçilerine saldırdı: 19..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle..
    21. Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan..
    22. Gezegen unvanı elinden alınan Plüto,..
    23. Jandarma Ağrı Spora başarılar diledi
    24. Bilecikliler Yüksek Sadakat konseri..
    25. Başkan Gültak, öğrencilere yeni eğitim..
    26. İşte EURO 2020 Avrupa Futbol..
    27. Yusufeli’nde üç köy için fiziki..
    28. İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Yenikapı..
    29. Sivasspor'da Başakşehir maçı..
    30. Motosikletiyle otomobilin altına girdi
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...