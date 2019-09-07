Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar Diriliş Osman'da Malhatun'u mu oynayacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman yeni sezona ne zaman başlayacağı merak edilirken, dizide yer alacak oyuncular da belli olmaya başlandı. Ertuğrul Gazi’nin oğlu olan ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’yi Burak Özçivit canlandıracak. Osman Gazi’nin eşi olan Malhatun’u kimin oynayacağı merak ediliyordu. Diriliş Osman dizisinde Malhatun’u Aslıhan Karalar’ın oynacağı öğrenildi. Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar hayatı, biyografisi.

Aslıhan Karalar kimdir?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okudu.

Tarihte Malhun Hatun kimdir? Malhatun kimin kızı?

Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesidir. Ayrıca, İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali'nin kızıdır. İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in 1280 yılında evlendiği ilk eşidir. Adı Bala Hatun ve Rabia olarakta geçmektedir. Şeyh Edebali'nin terbiyesinde iyi bir öğrenim gören Bala Hatun'un Osman Bey ile evliliği sırasında Osman Bey'nin 20'li yaşlar civarında olduğu sanılmaktadır. Osman Bey'in Malhun Hatun'dan kendisinden sonra tahta geçecek oğlu Şehzade Orhan doğmuştur. Yaşamının son yıllarını Bilecik'te yaşayan babası şeyh Edebali'nin yanında geçiren Malhun Hatun 1324'de Bilecik'te hayatını kaybetti. Türbesi, babasının tekkesi yanında bulunmaktadır.