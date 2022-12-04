Aslı Baykal’dan Kılıçdaroğlu'na ecnebi danışman üzerinden taş

Aslı Baykal, toplantıya video konferansla katılan ABD'li başdanışman Rifkin için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?” tepkisini gösterdi.

Kısa süre önce CHP'den istifa eden eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantısına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözlerle yüklendi.

Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'na, "teslimiyetçi, ezik, beceriksiz" gibi eleştiriler yöneltti

Kılıçdaroğlu, partisinin "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantısında ABD'li yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin'in toplantıya gelmeye tenezzül bile etmeyip, video konferans ile bağlanması Türkiye kamuoyunda tiye alındı. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'na, "teslimiyetçi, ezik, beceriksiz" gibi eleştiriler yöneltti.

İngilizce bilmeyen CHP'liler zorlandı

ABD'li yeni başdanışmanının konuşması esnasında salonda büyük kargaşa da yaşandı. İnternet bağlantısındaki kopmalar ve çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki İngilizce bilmeyenler anlamadı.

"Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?"

CHP ve altılı masanın yurt dışından medet ummasına Twitter üzerinden tepki gösteren Aslı Baykal, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü alıntılayarak, "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?" değerlendirmesinde bulundu.

Jeremy Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına karşı sert sözler kullandı

Deniz Baykal'ın kızı, geçtiğimiz günlerde de Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in eski danışmanı olan Jeremy Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına karşı sert sözler kullanmıştı.

Baykal'ın CHP Genel Başkanı'na tepkisi şöyleydi:

"Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder."