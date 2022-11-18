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Medya Aslı Baykal, AK Parti'ye geçecek mi? İşte cevabı
Medya

Aslı Baykal, AK Parti'ye geçecek mi? İşte cevabı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın AKP'ye geçeceği iddiaları hakkında yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 11:43:00 - 2022-11-18 12:20:12
Aslı Baykal, AK Parti'ye geçecek mi? İşte cevabı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın AKP'ye geçeceği iddiaları hakkında yazdı.

Selvi, Baykal'ın “Ben sadece görüşlerimi paylaşıyorum. Teorik bir çerçeve çiziyorum. Hiçbir siyasi angajmanım yok” dediğini aktardı.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Aslı Baykal, CHP yönetimine eleştirilerde bulunmaya başladı ya hemen itibarsızlaştırmak için harekete geçtiler. Kimi mektuplar yayınlıyor, kimi AK Parti’ye katılacağı yönünde haberler yapıyor.

Bu da gösterdi ki Aslı Baykal’ın çıkışı birilerini fena halde rahatsız etmiş.Peki Aslı Baykal sorduğu sorularda haksız mı?

Türkiye’nin Libya Tezkeresi’ne CHP nasıl karşı çıkar?

CHP, Irak ve Suriye Tezkeresi’ne niye hayır oyu verir?

Yok terörle mücadele iktidara yarayacakmış. Aslı Baykal da “O zaman çıkın, sizde terörle mücadele edin” dedi. Aslı Baykal haksız mı?

Buna rağmen yine de Aslı Baykal’ı aradım.

AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları sordum.

'Ben sadece görüşlerimi paylaşıyorum. Teorik bir çerçeve çiziyorum. Hiçbir siyasi angajmanım yok' dedi." 

 

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Yorumlar

Burak

mevzu AKP yada chp değil. söz konusu vatansa , Aslı hanımda Cumhur ittifakının içinde güzel hizmetler verir.Nedeni ise, rayından çıkmış, bu chp nin üst kadrosu, devlete her an kalleşlik yapacak, devleti peşkeş çekecek pozisyonda.

Geçebilir

Babası da Uzun Recep in yolunu açmıştı. Bu millet her şeyi unutur, ihaneti unutmaz.
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