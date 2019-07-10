Aslantaş Barajı, 2 milyon yavru sazanla buluştu

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Adana Devlet Su İşleri BölgeMüdürlüğü tarafından koordine edilen 2019 Yılı Balıklandırma Çalışmaları kapsamında, Aslantaş Barajı’nda da balıklandırma çalışması yapıldı.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, “Balıklandırma Çalışmaları kapsamında, Adana Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, Su Ürünleri Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ile Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından2 milyon adet Aynalı Sazan (cyprinus carpio) yavrusu, ilimizde bulunan Aslantaş Barajı’na bırakıldı. Su kaynaklarının balıklandırılması, ilimiz balıkçılığının gelişmesi açısından önemli bir çalışmadır. Ayrıca balık neslinin korunması ve gelecek nesillere canlı balık bırakılabilmesi için kaynakların kirletilmemesi ve bilinçsiz balık avcılığının önlenmesi konularında toplum daha dikkatli olmalıdır” dedi.

Bu arada avlanmada dikkat edilmesi gereken konulara da değinen Sağlam, “İlimizde av yasağı sezonu 01 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında olup, bu tarihler dışında 40 cm’den küçük balıklar avlanılmamalı, bırakılan yavrular korunmalı ve en az 1 kez üremelerine imkan tanınmalıdır. Bu konudaki hassasiyeti, balıkçılarımız ve halkımızdan bekliyoruz” şeklinde konuştu.