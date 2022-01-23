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Spor Aslan'ın yıldız adayına şok teklif!
Spor

Aslan'ın yıldız adayına şok teklif!

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan için kiralama teklifi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 16:41:00 -
Aslan'ın yıldız adayına şok teklif!

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan için kiralama teklifi yaptı.

Gustavo Assunçao'nun ardından Ryan Babel, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama'nın ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da Olimpiu Morutan'a da Süper Lig'den talip çıktı.

Rumen futbolcunun vatandaşı Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundu.

KARARI TORRENT VERECEK

Sezon başında 3.5 milyon Euro'ya satın alınan Morutan'ın kiralık verilip verilmeyeceğine teknik direktör Domenec Torrent karar verecek.

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