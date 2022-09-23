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Spor Aslan'ın yeni sol beki Ocak'ta geliyor!
Spor

Aslan'ın yeni sol beki Ocak'ta geliyor!

Ara transfer döneminde sol beke transfer yapmak isteyen Galatasaray, 22 yaşındaki Çekyalı David Jurasek'i listesine aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 11:28:00 -
Aslan'ın yeni sol beki Ocak'ta geliyor!

Ara transfer döneminde sol beke transfer yapmak isteyen Galatasaray, 22 yaşındaki Çekyalı David Jurasek'i listesine aldı.

Yaz transfer döneminin yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray ara transfer için de şimdiden kollarını sıvadı. Sarı-Kırmızılılar şu anda takımın en sorunlu bölgesi olarak gözüken sol beki takviye etmeyi planlıyor.

Hazırlık karşılaşmaları ve Süper Lig'in 7. haftasının ardından Okan Buruk transfere işaret etti. Galatasaray transferde bir kez daha rotasını sol bek hattına çevirdi. Şimdiden çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray 22 yaşındaki sol bek için harekete geçti. Van Aanholt'un performansından memnun olmayan Galatasaray, Slavia Prag'ın 22 yaşındaki sol beki David Jurasek'i yakın takibe aldı.

Fotomaç'a göre, sarı-Kırmızılıların scoutları bugünkü İzlanda-Çekya U-21 maçında genç oyuncuyu izleyecek. Jurasek, henüz şubat 2022'de Slavia Prag'a transfer olsa da Galatasaray bu oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

 

 

 


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