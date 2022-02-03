Aslan'ın intikamı ağır olacak!

Galatasaray, uzun uğraşlar verdiği eski öğrencisi Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırması sonrası düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın genç yeteneği Can Bozdoğan için Schalke ile ilk irtibatı kurarken, henüz sözleşme imzalamayan Kanadalı golcü Cyle Larin için ise tarihi bir gol atmak istiyor.

Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptıran Galatasaray gözünü kararttı. Taraftarın yoğun tepkisine maruz kalan Galatasaray yönetimi ilk hamlesini yapıyor. Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen ve aynı Gedson gibi bu kez de Beşiktaşlı taraftarların çok sevdiği ve ilerde çok iyi şeyler beklediği genç oyuncu Can Bozdoğan'a Galatasaray kancası geldi. Schalke 04 ile irtibat kuran Galatasaray, Gedson Fernandes transferine misilleme yapmak istiyor.

Beşiktaş'ta sezon başında Schalke 04'ten kiralanan Can Bozdoğan'a Galatasaray talip oldu. Beşiktaşlı taraftarlara kısa sürede kendini beğendiren genç oyuncu için sarı-kırmızılıların devrede olduğu öğrenildi. Gedson Fernandes transferinin ardından gözünü karartan Burak Elmas'ın yöneticilerine rapor verdiği ve bu transfer için görüşmelere başladıkları öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, Schalke 04 ile irtibat kurarak genç oyuncu için 1.5 milyon euro gibi bir bedeli ödemeye hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca Can Bozdoğan'ın menajeri ile de görüşmek için randevu talep edildi. Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferinin ardından gözünü kararttığı ve Beşiktaş'ın talip olacağı oyunculara da artık talip olacağı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin ile bir türlü anlaşılamadı. Beşiktaş'ın yıllık 1.5 milyon euro teklifini reddedip 2.1 milyon euro isteyen golcü oyuncu ile yollar ayrılabilir. Siyah-beyazlı yönetimin önerdiği bu rakamın 1 TL bile üstüne çıkmayacağı öğrenildi. Galatasaray'ın da bu haberin ardından Larin için girişimlere hazırlandığı bilgisi aktarıldı.