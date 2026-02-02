Aslan’da kupa mesaisi başladı: Rakip İstanbulspor
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında İstanbulspor’u konuk edecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Sarı-kırmızılı ekipte hedef, gruptaki iddialı konumunu sürdürmek.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde salonda ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.