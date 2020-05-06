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Aktüel

Aslanbaki: "Korsan taksiler iş yaptı"

Zonguldak’ta Asma Taksi Durağı şoför esnaflarından Muzaffer Aslanbaki, Koronavirüs tedbirleri kapsamında taksi duraklarındaki üç araç kısıtlamasının mağduriyeti yol açtığını ancak korsanların iş yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:31:30 -
Aslanbaki: "Korsan taksiler iş yaptı"

Zonguldak’ta Asma Taksi Durağı şoför esnaflarından Muzaffer Aslanbaki, Koronavirüs tedbirleri kapsamında taksi duraklarındaki üç araç kısıtlamasının mağduriyeti yol açtığını ancak korsanların iş yaptığını söyledi.


Şoför Muzaffer Aslanbaki, yaptığı açıklamada; "Taksici esnafı olarak bu süreçte çok büyük bir mağduriyet yaşadık. 25 Mart tarihinden itibaren iki defa yolcu taşıdım. Her bir arkadaşımıza 15 günde sıra geldi. Şu anda çalışmamız serbestleşti ama biz karar aldık ve araçlarımızın yarısı çalışıyor. Üç araç yerine on araç çalışmış olsaydı hiçbir sıkıntı yaşamayacaktık. Büyükşehirlerde tek ve çift plaka sistemi uygulandı ama Zonguldak’ta uygulanmadı. Bu süreçte korsanlar iş yaptı. Duraklarda araç sayısı yetmedi için vatandaşlar mecburen korsanlara yöneldi” dedi.

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