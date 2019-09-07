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Aslanapa’da cami cemaati ve esnaflardan aşure ikramı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, halka aşure ikram edildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:54
Aslanapa’da cami cemaati ve esnaflardan aşure ikramı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, halka aşure ikram edildi.


Etkinliğine Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Aslanapa Müftüsü, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yaşlı ve hastalar için evlerine aşure gönderilen etkinlikte, yaklaşık bin 500 kişilik aşure dağıtıldı.


Aslanapa’lı esnaflardan Mustafa Bal, “Başlayacak olan Muharrem ayı ilahi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Aşure paylaşma, birliktelik, dayanışma ve kardeşliktir. Bizlerde bu birlik ve beraberliğe katkı sunmak için esnaflarımız ve Merkez cami cemaatimizin hazırladığı aşureyi dağıttık. Aşure farklı ürünlerin bir araya gelmesi ile oluşan büyük bir lezzettir. Dolayısıyla aşure bizlere bu anlamda farklılıklarımızla birlikte bir arada yaşama kültürünü de hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:54
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