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Aslanapa’da asırlık ’halatla araba önünü kesme’ geleneği

Kütahya’nınAslanapa ilçesi Bezirgan Köyünde geçmişte at arabalarının önünü keserek yapılan halatla sünnet ve gelinarabasının önünü kesme geleneği, günümüzde otomobillerin önü kesilerek yapılıyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:42
Aslanapa’da asırlık ’halatla araba önünü kesme’ geleneği

Kütahya’nınAslanapa ilçesi Bezirgan Köyünde geçmişte at arabalarının önünü keserek yapılan halatla sünnet ve gelinarabasının önünü kesme geleneği, günümüzde otomobillerin önü kesilerek yapılıyor.


Geçmiştedüğün olduğunda konvoy yapılırken arabaların önünü halatla keserek çocuklara harçlık verildiğini belirten Mehmet Duymuş, "Şimdi modern çağdaarabaların önünü halatla keserek çocuklar bu geleneği yaşatmaya devam ediyor" dedi.


Bu geleneklerin devam etmesinin güzel olduğunu belirten Duymuş, " Yaklaşık 19 yıldır Almanya’dayaşıyorum. Oğlumun sünnet düğünü için köyüme geldim. Bizde onu gezdirelim dedik. Konvoy yaparken çocuklar ve gençler bir asırdır olduğu gibi arabanın önünü karşılıklı tuttukları halatla keserek ’’Haklama’’ adı altında para istediler. Bende istedikleri parayı verdim. Bu şekilde gelenekler bizleri mutlu ediyor. Geçmişi unutmamak gerekiyor. Gelenek ve göreneklerimizi elimizden geldiğince korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Önceden araba otomobil ve taksi olmadığı için at ya da eşekle konvoy yapılıyordu. Şimdi modern çağa ayak uyduruyoruz. Bu geleneğimiz çok güzel bir gelenek bozulmadan devam etsin " diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:42
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